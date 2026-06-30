Навроцкий поразил категорическим решением по Зеленскому: шокирующие подробности

Президент Польши Кароль Навроцкий может пересмотреть формат общения с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне последних заявлений и решений украинских властей. В то же время, как отмечают польские источники, вопрос о прекращении поддержки Украины пока не рассматривается.

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Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy. По информации источников, поводом для обострения дискуссии стали заявления Владимира Зеленского, сделанные во время Дня Конституции Украины. Тогда президент подчеркнул, что никакое другое государство не имеет права определять, как Украине трактовать собственную историю, каких деятелей чествовать и какими ценностями руководствоваться.

Кроме того, глава государства сообщил о внесении в Верховную Раду законопроекта о создании Украинского национального пантеона. По его замыслу, он должен объединить память о деятелях разных исторических периодов, внесших вклад в борьбу за независимость Украины.

В Польше эти шаги вызвали неоднозначную реакцию из-за давних споров по оценке деятельности Украинской повстанческой армии. На этом фоне Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — Ордена Белого Орла. Польская сторона объяснила это решение присвоением одной из украинских воинских частей почетного названия в честь Героев УПА, деятельность которой в Польше связывается с событиями Волынской трагедии.

В президентской канцелярии Польши заявляют, что расценивают последние решения Киева как элемент его исторической политики. Представители администрации президента также выразили обеспокоенность тем, что подобные шаги могут обострять двусторонние дискуссии и использоваться в пропагандистских целях.

Несмотря на это, в Варшаве подчеркивают, что не намерены прибегать к резким действиям. Польские власти подчеркивают, что поддержка Украины в противостоянии российской агрессии сохраняется, а возможные изменения будут касаться только политических контактов на самом высоком уровне.

Портал "Комментарии" уже писал , что российская армия может попытаться открыть новое направление наступления на севере Украины. Наиболее вероятным участком для таких действий военное командование считает Черниговскую область, куда оккупанты потенциально могут атаковать с территории Брянской области РФ. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в эксклюзивном интервью ТСН.