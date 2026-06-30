Навроцький вразив категоричним рішенням щодо Зеленського: шокуючі подробиці

Президент Польщі Кароль Навроцький може переглянути формат спілкування з президентом України Володимиром Зеленським на тлі останніх заяв і рішень української влади. Водночас, як зазначають польські джерела, питання припинення підтримки України наразі не розглядається.

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Про це повідомляє польське видання Do Rzeczy. За інформацією джерел, приводом для загострення дискусії стали заяви Володимира Зеленського, зроблені під час відзначення Дня Конституції України. Тоді президент наголосив, що жодна інша держава не має права визначати, як Україні трактувати власну історію, яких діячів вшановувати та якими цінностями керуватися.

Крім того, глава держави повідомив про внесення до Верховної Ради законопроєкту щодо створення Українського національного пантеону. За його задумом, він має об'єднати пам'ять про діячів різних історичних періодів, які зробили внесок у боротьбу за незалежність України.

У Польщі ці кроки викликали неоднозначну реакцію через давні суперечки щодо оцінки діяльності Української повстанської армії. На цьому тлі раніше Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — Ордена Білого Орла. Польська сторона пояснила це рішення присвоєнням одній з українських військових частин почесної назви на честь Героїв УПА, діяльність якої у Польщі пов'язують із подіями Волинської трагедії.

У президентській канцелярії Польщі заявляють, що розцінюють останні рішення Києва як елемент його історичної політики. Представники адміністрації президента також висловили занепокоєння тим, що подібні кроки можуть загострювати двосторонні дискусії та бути використані у пропагандистських цілях.

Попри це, у Варшаві наголошують, що не мають наміру вдаватися до різких дій. Польська влада підкреслює, що підтримка України у протистоянні російській агресії зберігається, а можливі зміни стосуватимуться лише політичних контактів на найвищому рівні.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська армія може спробувати відкрити новий напрямок наступу на півночі України. Найбільш імовірною ділянкою для таких дій військове командування вважає Чернігівську область, куди окупанти потенційно можуть атакувати з території Брянської області РФ. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.