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Навроцкий решился на самое жесткое решение относительно Зеленского: важное заявление

Польский президент подчеркнул, что Варшава продолжает поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, которую рассматривает как общую угрозу

19 июня 2026, 22:20
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Клименко Елена

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о решении лишить президента Украины Владимира Зеленского высшего государственного отличия страны — ордена Белого Орла. Об этом он заявил вечером 19 июня, объяснив свой шаг историческими и символическими соображениями, по его мнению, связанными со значением этой награды для польского народа.

Навроцкий решился на самое жесткое решение относительно Зеленского: важное заявление

Фото: из открытых источников

По словам Навроцкого, орден Белого Орла является символом особого доверия и признательности государства, поэтому его носитель должен демонстрировать уважение польских исторических ценностей. "Поэтому, учитывая согласие президента Владимира Зеленского на присвоение одной из частей Вооруженных сил Украины названия "Героев УПА", после консультаций с капитулой я принял решение о лишении президента Украины ордена Белого Орла", — отметил польский президент.

В то же время, глава польского государства подчеркнул, что это решение не означает изменения внешнеполитического курса Варшавы и не направлено против украинского народа. Он подчеркнул, что Польша и дальше поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии, которую рассматривает как общую угрозу для всей Европы.

"Россия является агрессором, а Путин — преступник, который несет ответственность за развязывание войны, ставшей для Европы наибольшим вооруженным конфликтом со времен окончания Второй мировой войны. За каждым бомбардированным жилым районом, за каждым ребенком, вынужденным убегать от войны, за каждой семьей, разведенной насилием, стоит решение, принятое в Кремле", — заявил Навроцкий.

Он также напомнил, что исторический опыт Польши включает периоды репрессий, депортаций и пребывания под советским влиянием, что сформировало особое отношение поляков к свободе и независимости. Поэтому, по его словам, Варшава готова развивать сотрудничество с Киевом, но не отказывается от собственной исторической памяти.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Силы беспилотных систем нанесли удар по объектам Глебовского подземного хранилища газа, расположенного неподалеку села Дозорное на Тарханкутском полуострове во временно оккупированном Крыму. Операция была проведена в ночь на 19 июня подразделением 413 полка СБС "Рейд", о чем сообщили в военном формировании.



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