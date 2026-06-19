Навроцький таки наважився на найжорсткіше рішення щодо Зеленського: важлива заява

Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної відзнаки країни — ордена Білого Орла. Про це він заявив увечері 19 червня, пояснивши свій крок історичними та символічними міркуваннями, які, на його думку, пов’язані зі значенням цієї нагороди для польського народу.

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За словами Навроцького, орден Білого Орла є символом особливої довіри та вдячності держави, тому його носій має демонструвати повагу до польських історичних цінностей. "Тому, з огляду на згоду президента Володимира Зеленського на присвоєння одній із частин Збройних сил України назви „Героїв УПА“, після консультацій із капітулою я ухвалив рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла", — зазначив польський президент.

Водночас глава польської держави підкреслив, що це рішення не означає зміни зовнішньополітичного курсу Варшави і не спрямоване проти українського народу. Він наголосив, що Польща і надалі підтримує Україну у протистоянні російській агресії, яку розглядає як спільну загрозу для всієї Європи.

"Росія є агресором, а Путін — злочинець, який несе відповідальність за розв’язання війни, що стала для Європи найбільшим збройним конфліктом з часів закінчення Другої світової війни. За кожним бомбардованим житловим районом, за кожною дитиною, змушеною тікати від війни, за кожною родиною, розлученою насильством, стоїть рішення, ухвалене в Кремлі", — заявив Навроцький.

Він також нагадав, що історичний досвід Польщі включає періоди репресій, депортацій та перебування під радянським впливом, що сформувало особливе ставлення поляків до питань свободи та незалежності. Саме тому, за його словами, Варшава готова розвивати співпрацю з Києвом, але не відмовляється від власної історичної пам’яті.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Сили безпілотних систем здійснили удар по об’єктах Глібівського підземного сховища газу, розташованого неподалік села Дозорне на Тарханкутському півострові в тимчасово окупованому Криму. Операцію було проведено в ніч на 19 червня підрозділом 413 полку СБС "Рейд", про що повідомили у військовому формуванні.