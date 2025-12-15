Навроцкий сделал крайне неоднозначное заявление об Украине перед визитом Зеленского: детали

Президент Польши Кароль Навроцкий выразил надежду, что его предстоящая встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским может стать "новым этапом" в отношениях между Польшей и Украиной, в том числе с учетом стратегических интересов Варшавы. Об этом он сообщил в интервью для Wirtualna Polska, которое цитирует RMF24/PAP.

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: УНН

Навроцкий указал, что между странами был утрачен важный элемент партнерства. По его словам, Польша открыто заявляет о необходимости возобновления этого партнерства на основе взаимного уважения и обоснованных требований. Польша, по его словам, имеет четко определенные ожидания от Украины по ряду вопросов, которые станут предметом переговоров на встрече с Зеленским. Среди них, в частности, Волынская трагедия и аграрные проблемы, по мнению президента Польши, остаются нерешенными на уровне межправительственных отношений.

Кароль Навроцкий отметил, что хотя украинская сторона хорошо знакома с польскими требованиями, вопрос эксгумации на Волыни, к сожалению, часто игнорируется.

"Если важные для Польши вопросы, например эксгумация на Волыни, не получают должного внимания, возникает вопрос: где же наше партнерство?", — отметил он.

Президент Польши выразил надежду, что это может измениться после предстоящих переговоров.

Со своей стороны Навроцкий подчеркнул, что Польша продолжит поддерживать Украину в ее борьбе, однако он также вспомнил о неприятном заявлении Зеленского, что Украина была одинока в начале войны.

"Это абсолютно неправда. Польша вместе с другими странами была среди первых, кто оказал серьезную поддержку Украине", — заявил польский президент.

