Навроцький зробив вкрай неоднозначну заяву про Україну перед візитом Зеленського: деталі

Президент Польщі Кароль Навроцький висловив сподівання, що його майбутня зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським може стати "новим етапом" у відносинах між Польщею та Україною, зокрема з урахуванням стратегічних інтересів Варшави. Про це він повідомив в інтерв’ю для "Wirtualna Polska", яке цитує RMF24/PAP.

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: УНН

Навроцький вказав, що між країнами було втрачено важливий елемент партнерства. За його словами, Польща відкрито заявляє про необхідність відновлення цього партнерства на основі взаємної поваги та обґрунтованих вимог. Польща, за його словами, має чітко визначені очікування від України щодо ряду питань, які стануть предметом переговорів на зустрічі з Зеленським. Серед них, зокрема, Волинська трагедія та аграрні проблеми, які, на думку президента Польщі, залишаються невирішеними на рівні міжурядових відносин.

Кароль Навроцький зазначив, що хоча українська сторона добре обізнана з польськими вимогами, питання ексгумації на Волині, на жаль, часто ігнорується.

"Якщо важливі для Польщі питання, як-от ексгумація на Волині, не отримують належної уваги, виникає запитання: де ж наше партнерство?", — зауважив він.

Президент Польщі висловив сподівання, що це може змінитись після майбутніх переговорів.

Зі свого боку, Навроцький підкреслив, що Польща продовжить підтримувати Україну в її боротьбі, однак він також згадав про неприємну заяву Зеленського, що Україна була самотня на початку війни.

"Це абсолютно неправда. Польща, разом з іншими країнами, була серед перших, хто надав серйозну підтримку Україні", — заявив польський президент.

