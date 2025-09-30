Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, если такая встреча будет необходима для обеспечения безопасности Польши. Об этом сообщает издание WP Wiadomości.

Фото: из открытых источников

В то же время он подчеркнул, что не стремится к такому разговору, поскольку считает российского лидера неприемлемым собеседником.

"Я не был бы хорошим переговорщиком с Владимиром Путиным, потому что он меня преследует. У меня четкие антикоммунистические взгляды, я считаю его диктатором и убийцей", — заявил Навроцкий.

Несмотря на эту резкую характеристику, польский лидер подчеркнул, что глава государства обязан действовать в лучших интересах своей страны. Встреча с Путиным может состояться только при условии, что от этого будет зависеть безопасность Польши.

В своем интервью он также выразил мнение, что среди мировых лидеров только у экспрезидента США Дональда Трампа есть реальные возможности вести диалог с главой Кремля.

"Президент Дональд Трамп — единственный лидер в свободном мире, который может вести переговоры с Владимиром Путиным... я призываю его быть жестче в отношении Российской Федерации", — указал Навроцкий.

Ранее Навроцкий прокомментировал случаи нарушения воздушного пространства Польши русскими дронами. Он подчеркнул, что эти инциденты не случайность, а часть спланированной стратегии Кремля. По словам президента, Варшава готова решительно реагировать на подобные угрозы, а НАТО должно выступить единым фронтом против российской агрессии.

Как уже писали "Комментарии", Кремль отреагировал на обсуждение в Евросоюзе о создании так называемой "стены дронов" (Drone Wall) вдоль границ соседних с Россией стран НАТО. Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва "чувствительно воспринимает разные сигналы из европейских столиц" по поводу этих инициатив.