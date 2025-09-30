Навроцький здивував заявою про зустріч з Путіним: що відомо

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним, якщо така зустріч буде необхідною для забезпечення безпеки Польщі. Про це повідомляє видання WP Wiadomości.

Фото: з відкритих джерел

Водночас він підкреслив, що не прагне до такої розмови, адже вважає російського лідера неприйнятним співрозмовником.

"Я не був би хорошим переговірником з Володимиром Путіним, бо він мене переслідує. У мене чіткі антикомуністичні погляди, я вважаю його диктатором і вбивцею", — заявив Навроцький.

Незважаючи на цю різку характеристику, польський лідер наголосив, що як глава держави зобов’язаний діяти у найкращих інтересах своєї країни. Зустріч з Путіним може відбутися лише за умови, якщо від цього залежатиме безпека Польщі.

У своєму інтерв’ю він також висловив думку, що серед світових лідерів лише експрезидент США Дональд Трамп має реальні можливості вести діалог із главою Кремля.

"Президент Дональд Трамп — єдиний лідер у вільному світі, який може вести переговори з Володимиром Путіним... я закликаю його бути якомога жорсткішим щодо Російської Федерації", — вказав Навроцький.

Раніше Навроцький прокоментував випадки порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. Він наголосив, що ці інциденти не є випадковістю, а частиною спланованої стратегії Кремля. За словами президента, Варшава готова рішуче реагувати на такі загрози, а НАТО має виступити єдиним фронтом проти російської агресії.

Як вже писали "Коментарі", Кремль відреагував на обговорення в Євросоюзі про створення так званої "стіни дронів" (Drone Wall) уздовж кордонів країн НАТО, що межують із Росією. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва "чутливо сприймає різні сигнали з європейських столиць" щодо цих ініціатив.