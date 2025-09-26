Навроцкий уже не подбирает слова: президент Польши жестко высказался из-за дронов РФ

Нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками было целенаправленной операцией, а не случайностью, заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью американскому телеканалу Newsmax, сообщает RMF24.pl.

Фото: из открытых источников

"Это была спланированная операция со стороны Российской Федерации. Все имеющиеся у нас доказательства подтверждают целенаправленный характер этой акции. Ее целью, с одной стороны, было испытание польской оборонной системы, а с другой — проверка наших возможностей в рамках НАТО", — подчеркнул он.

Навроцкий подчеркнул, что РФ переходит "красные линии", в частности, нарушая границы в воздушном пространстве стран НАТО, таких как Польша, Эстония и Румыния.

"Это должно подчеркнуть наше убеждение: мы должны стоять вместе против России — и мы стоим", — добавил президент.

Он также отметил, что Польша не допустит нарушений своих границ и, в случае угрозы гражданам, вооруженные силы страны будут действовать против таких беспилотников. Как главнокомандующий Навроцкий пообещал решительные действия против угроз.

Напомним: в ночь на 10 сентября во время массированной атаки на Украину российские БПЛА также проникли в воздушное пространство Польши. Это стало первым случаем с начала полномасштабного вторжения, когда польские и союзные силы НАТО сбили такие аппараты. В Кремле отказались комментировать инцидент, перенаправив запросы в минобороны РФ, утверждавшее, в свою очередь, что на территории Польши целей для поражения не планировали.

