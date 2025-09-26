Навроцький вже не підбирає слів: президент Польщі жорстко висловився через дрони РФ

Порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками було цілеспрямованою операцією, а не випадковістю, заявив президент Польщі Кароль Навроцький в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, повідомляє RMF24.pl.

Фото: з відкритих джерел

"Це була спланована операція з боку Російської Федерації. Усі наявні в нас докази підтверджують цілеспрямований характер цієї акції. Її метою, з одного боку, було випробування польської оборонної системи, а з іншого — перевірка наших можливостей у рамках НАТО", — підкреслив він.

Навроцький наголосив, що РФ переходить "червоні лінії", зокрема порушуючи кордони в повітряному просторі країн НАТО, таких як Польща, Естонія та Румунія.

"Це має підкреслити наше переконання: ми повинні стояти разом проти Росії — і ми стоїмо", — додав президент.

Він також зазначив, що Польща не допустить порушень своїх кордонів і, у разі загрози для громадян, збройні сили країни діятимуть проти таких безпілотників. Як головнокомандувач, Навроцький пообіцяв рішучі дії проти загроз.

Нагадаємо: в ніч на 10 вересня під час масованої атаки на Україну російські БпЛА також проникли в повітряний простір Польщі. Це стало першим випадком від початку повномасштабного вторгнення, коли польські та союзні сили НАТО збили такі апарати. У Кремлі відмовилися коментувати інцидент, перенаправивши запити до міноборони РФ, яке, у свою чергу, стверджувало, що на території Польщі цілей для ураження не планували.

Як вже писали "Коментарі", керівника дніпровської лікарні ім. Мечникова Сергія Риженка звинувачують у корупційних діях та блокуванні доступу пацієнтів до безкоштовного МРТ-обстеження, яке вони мають право проходити. Відвідувачі закладу заявляють, що з червня не можуть скористатися МРТ-апаратом через його постійні поломки.