Навроцкий в День Независимости ошеломил жестким ультиматумом к Украине: детали скандала

Президент Польши Кароль Навроцкий поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины и очертил темы, по которым Варшава стремится договориться с Киевом. О содержании письма рассказал руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

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По его словам, Навроцкий пожелал Украине победы в войне против России и подчеркнул, что в отношениях двух государств остаются "напряженные вопросы", которые польская сторона хотела бы урегулировать.

Одним из ключевых направлений Варшава считает исторический диалог. Пшидач подчеркнул, что Польша заинтересована в сохранении добрососедских отношений с Украиной, однако ожидает понимания противоречивых страниц общего прошлого.

Отдельно польское чиновник раскритиковал подписанный Зеленским закон о создании Национального пантеона. По его мнению, это решение якобы не будет способствовать улучшению отношений не только с Польшей, но и другими государствами Западной Европы.

Несмотря на критические заявления, Варшава не сигнализирует о сворачивании контактов с Киевом. Пшидач подтвердил, что между Канцелярией президента Польши и Офисом президента Украины продолжается диалог . Таким образом, стороны продолжают обсуждать как текущее сотрудничество, так и проблемные вопросы, по которым их позиции пока отличаются.

В то же время, в ближайшее время личной встречи Навроцкого с Зеленским в Киеве, похоже, не будет. По словам Пшидача, визит польского президента в украинскую столицу пока не запланирован.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что президент Франции Эммануэль Макрон возглавил рейтинг мировых лидеров, к которым украинцы относятся наиболее положительно. Президент США Дональд Трамп оказался среди политиков с высоким уровнем негативного восприятия. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Rating Group.