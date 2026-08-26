Навроцький у День Незалежності приголомшив жорстким ультиматумом до України: деталі скандалу

Президент Польщі Кароль Навроцький привітав Володимира Зеленського з Днем Незалежності України та окреслив теми, щодо яких Варшава прагне домовитися з Києвом. Про зміст листа розповів керівник Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач.

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За його словами, Навроцький побажав Україні перемоги у війні проти Росії та водночас наголосив, що у відносинах двох держав залишаються "напружені питання", які польська сторона хотіла б урегулювати.

Одним із ключових напрямків Варшава вважає історичний діалог. Пшидач наголосив, що Польща зацікавлена у збереженні добросусідських відносин з Україною, однак очікує порозуміння щодо суперечливих сторінок спільного минулого.

Окремо польський посадовець розкритикував підписаний Зеленським закон щодо створення Національного пантеону. На його думку, це рішення нібито не сприятиме покращенню відносин не лише з Польщею, а й з іншими державами Західної Європи.

Попри критичні заяви, Варшава не сигналізує про згортання контактів із Києвом. Пшидач підтвердив, що між Канцелярією президента Польщі та Офісом президента України триває діалог. Таким чином, сторони продовжують обговорювати як поточну співпрацю, так і проблемні питання, щодо яких їхні позиції поки що відрізняються.

Водночас найближчим часом особистої зустрічі Навроцького із Зеленським у Києві, схоже, не буде. За словами Пшидача, візит польського президента до української столиці наразі не запланований.

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