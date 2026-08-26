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Навроцький у День Незалежності приголомшив жорстким ультиматумом до України: деталі скандалу

Президент Польщі побажав Україні перемоги над Росією, але водночас нагадав про історичні суперечки, які Варшава прагне врегулювати з Києвом

26 серпня 2026, 15:25
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Клименко Елена

Президент Польщі Кароль Навроцький привітав Володимира Зеленського з Днем Незалежності України та окреслив теми, щодо яких Варшава прагне домовитися з Києвом. Про зміст листа розповів керівник Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач.

Навроцький у День Незалежності приголомшив жорстким ультиматумом до України: деталі скандалу

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Навроцький побажав Україні перемоги у війні проти Росії та водночас наголосив, що у відносинах двох держав залишаються "напружені питання", які польська сторона хотіла б урегулювати.

Одним із ключових напрямків Варшава вважає історичний діалог. Пшидач наголосив, що Польща зацікавлена у збереженні добросусідських відносин з Україною, однак очікує порозуміння щодо суперечливих сторінок спільного минулого.

Окремо польський посадовець розкритикував підписаний Зеленським закон щодо створення Національного пантеону. На його думку, це рішення нібито не сприятиме покращенню відносин не лише з Польщею, а й з іншими державами Західної Європи.

Попри критичні заяви, Варшава не сигналізує про згортання контактів із Києвом. Пшидач підтвердив, що між Канцелярією президента Польщі та Офісом президента України триває діалог. Таким чином, сторони продовжують обговорювати як поточну співпрацю, так і проблемні питання, щодо яких їхні позиції поки що відрізняються.

Водночас найближчим часом особистої зустрічі Навроцького із Зеленським у Києві, схоже, не буде. За словами Пшидача, візит польського президента до української столиці наразі не запланований.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що президент Франції Еммануель Макрон очолив рейтинг світових лідерів, до яких українці ставляться найбільш позитивно. Натомість президент США Дональд Трамп опинився серед політиків із високим рівнем негативного сприйняття. Про це свідчать результати нового опитування Rating Group.



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