logo

BTC/USD

70982

ETH/USD

1965

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Навроцкий внезапно вывел из себя поляков: социологи поразили статистикой
commentss НОВОСТИ Все новости

Навроцкий внезапно вывел из себя поляков: социологи поразили статистикой

Ранее Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить президента Украины Владимира Зеленского высшего государственного отличия

1 июня 2026, 18:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

После победы Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше общественная оценка его деятельности оказалась почти разделенной пополам. Согласно опросу United Surveys, проведенному по заказу издания Wirtualna Polska, примерно половина граждан страны выражает недовольство его первыми результатами в должности главы государства.

Навроцкий внезапно вывел из себя поляков: социологи поразили статистикой

Фото: из открытых источников

Исследование показало, что 48,2% респондентов в целом положительно оценивают деятельность президента. Из них 23,6% ответили, что их отношение является "однозначно положительным", а еще 24,6% склоняются к "скорее положительной" оценке. Это свидетельствует о наличии значительной, но не доминирующей группы сторонников политика.  

В то же время, 50,1% опрошенных выразили негативное отношение к президентству Навроцкого. В частности, 26,7% респондентов оценили его деятельность как "скорее негативную", в то время как 23,4% дали "категорически негативную" оценку. Таким образом, критические настроения среди поляков немного преобладают положительные.  

Еще 1,7% участников опроса затруднились определиться с ответом или воздержались от оценки. Социологи отмечают, что разница между сторонниками и оппонентами президента минимальна и находится в пределах статистической погрешности, что фактически свидетельствует об отсутствии четкого преимущества одной из позиций в обществе.

Аналитики также обращают внимание, что подобный баланс поддержки и критики характерен для первых месяцев после смены власти, когда политические решения и стиль руководства только начинают формировать устойчивое общественное восприятие.

В целом результаты опроса показывают, что президентство Кароля Навроцкого стартовало в условиях почти равного разделения общественного мнения, где каждое решение может оказывать существенное влияние на дальнейший уровень доверия к главе государства.  

"Комментарии" уже писали, что российские оккупационные войска полностью провалили наступательные действия в мае 2026 года. Об этом свидетельствует анализ динамики конфигураций полосы фронта с начала полномасштабной войны. По оценкам аналитиков DeepState, именно этот месяц стал менее результативным для России за весь период активных боевых действий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости