Навроцкий внезапно вывел из себя поляков: социологи поразили статистикой

После победы Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше общественная оценка его деятельности оказалась почти разделенной пополам. Согласно опросу United Surveys, проведенному по заказу издания Wirtualna Polska, примерно половина граждан страны выражает недовольство его первыми результатами в должности главы государства.

Исследование показало, что 48,2% респондентов в целом положительно оценивают деятельность президента. Из них 23,6% ответили, что их отношение является "однозначно положительным", а еще 24,6% склоняются к "скорее положительной" оценке. Это свидетельствует о наличии значительной, но не доминирующей группы сторонников политика.

В то же время, 50,1% опрошенных выразили негативное отношение к президентству Навроцкого. В частности, 26,7% респондентов оценили его деятельность как "скорее негативную", в то время как 23,4% дали "категорически негативную" оценку. Таким образом, критические настроения среди поляков немного преобладают положительные.

Еще 1,7% участников опроса затруднились определиться с ответом или воздержались от оценки. Социологи отмечают, что разница между сторонниками и оппонентами президента минимальна и находится в пределах статистической погрешности, что фактически свидетельствует об отсутствии четкого преимущества одной из позиций в обществе.

Аналитики также обращают внимание, что подобный баланс поддержки и критики характерен для первых месяцев после смены власти, когда политические решения и стиль руководства только начинают формировать устойчивое общественное восприятие.

В целом результаты опроса показывают, что президентство Кароля Навроцкого стартовало в условиях почти равного разделения общественного мнения, где каждое решение может оказывать существенное влияние на дальнейший уровень доверия к главе государства.

