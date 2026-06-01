Навроцький раптово вивів з себе поляків: соціологи вразили статистикою

Після перемоги Кароля Навроцького на президентських виборах у Польщі суспільна оцінка його діяльності виявилася майже розділеною навпіл. Згідно з опитуванням United Surveys, проведеним на замовлення видання Wirtualna Polska, приблизно половина громадян країни висловлює незадоволення його першими результатами на посаді глави держави.

Фото: з відкритих джерел

Дослідження показало, що 48,2% респондентів загалом позитивно оцінюють діяльність президента. З них 23,6% відповіли, що їхнє ставлення є "однозначно позитивним", а ще 24,6% схиляються до "скоріше позитивної" оцінки. Це свідчить про наявність значної, але не домінуючої групи прихильників політика.

Водночас 50,1% опитаних висловили негативне ставлення до президентства Навроцького. Зокрема, 26,7% респондентів оцінили його діяльність як "скоріше негативну", тоді як 23,4% дали "категорично негативну" оцінку. Таким чином, критичні настрої серед поляків наразі трохи переважають позитивні.

Ще 1,7% учасників опитування не змогли визначитися з відповіддю або утрималися від оцінки. Соціологи зазначають, що різниця між прихильниками та опонентами президента є мінімальною і перебуває в межах статистичної похибки, що фактично свідчить про відсутність чіткої переваги однієї з позицій у суспільстві.

Аналітики також звертають увагу, що подібний баланс підтримки та критики є характерним для перших місяців після зміни влади, коли політичні рішення та стиль керівництва лише починають формувати стійке суспільне сприйняття.

Загалом результати опитування демонструють, що президентство Кароля Навроцького стартувало в умовах майже рівного поділу громадської думки, де кожне рішення може суттєво впливати на подальший рівень довіри до глави держави.

"Коментарі" вже писали, що російські окупаційні війська повністю провалили наступальні дії у травні 2026 року. Про це свідчить аналіз динаміки змін лінії фронту з початку повномасштабної війни. За оцінками аналітиків DeepState, саме цей місяць став найменш результативним для Росії за весь період активних бойових дій.