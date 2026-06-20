Навроцкий впервые объяснил, почему забрал у Зеленского высшую награду Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий впервые публично объяснил свое решение лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла – высшей государственной награды Республики Польша. По словам польского лидера, причиной стало то, что украинская сторона якобы перешла границу, которую польское общество считает неприемлемой в вопросах исторической памяти.

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление Навроцкий сделал во время торжеств по случаю Национального дня Силезских восстаний. В своем выступлении он отметил, что Польша хорошо понимает значение борьбы за свободу и независимость, ведь сама на протяжении десятилетий переживала оккупацию и давление со стороны внешних сил.

Польский президент напомнил, что в XX веке страна только 31 год оставалась независимым государством, а в остальное время была вынуждена бороться против различных форм порабощения. Он вспомнил о войне с большевистской Россией в 1920 году, трагедии Второй мировой войны и длительном пребывании Польши в сфере советского влияния после 1945 года.

Поэтому, по словам Навроцкого, польское общество особенно чувствительно реагирует на вопросы истории и национальной памяти. Президент Польши заявил, что его страна поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии и прекрасно понимает угрозу, происходящую от Кремля. В то же время, он подчеркнул, что существуют темы, которые для поляков имеют особое значение.

"Мы являемся гордой польской нацией и имеем свой порог боли. Этот порог был превышен", — заявил Навроцкий, объясняя причины своего решения в отношении украинского президента.

Заявление польского лидера раздалось на фоне беспрецедентного дипломатического скандала между Киевом и Варшавой. После лишения Зеленского награды ряд украинских политиков и чиновников уже вернули или отказались от польских знаков отличия в знак протеста.

Несмотря на обострение риторики, эксперты отмечают, что стратегическое партнерство Украины и Польши остается важным для безопасности всего региона, а нынешний кризис может стать одним из самых серьезных испытаний двусторонних отношений за последние годы.

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