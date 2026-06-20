Навроцький вперше пояснив, чому забрав у Зеленського найвищу нагороду Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький вперше публічно пояснив своє рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Республіки Польща. За словами польського лідера, причиною стало те, що українська сторона нібито перейшла межу, яку польське суспільство вважає неприйнятною у питаннях історичної пам’яті.

Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

Відповідну заяву Навроцький зробив під час урочистостей з нагоди Національного дня Сілезьких повстань. У своєму виступі він наголосив, що Польща добре розуміє значення боротьби за свободу та незалежність, адже сама протягом десятиліть переживала окупацію та тиск з боку зовнішніх сил.

Польський президент нагадав, що у XX столітті країна лише 31 рік залишалася незалежною державою, а решту часу була змушена боротися проти різних форм поневолення. Він згадав війну з більшовицькою Росією у 1920 році, трагедії Другої світової війни та тривале перебування Польщі у сфері радянського впливу після 1945 року.

Саме тому, за словами Навроцького, польське суспільство особливо чутливо реагує на питання історії та національної пам’яті. Президент Польщі заявив, що його країна підтримує Україну у протистоянні російській агресії та чудово розуміє загрозу, яка походить від Кремля. Водночас він підкреслив, що існують теми, які для поляків мають особливе значення.

"Ми є гордою польською нацією і маємо свій поріг болю. Цей поріг був перевищений", — заявив Навроцький, пояснюючи причини свого рішення щодо українського президента.

Заява польського лідера пролунала на тлі безпрецедентного дипломатичного скандалу між Києвом і Варшавою. Після позбавлення Зеленського нагороди низка українських політиків та посадовців вже повернули або відмовилися від польських відзнак на знак протесту.

Попри загострення риторики, експерти наголошують, що стратегічне партнерство України та Польщі залишається важливим для безпеки всього регіону, а нинішня криза може стати одним із найсерйозніших випробувань для двосторонніх відносин за останні роки.

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