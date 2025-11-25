Навроцкий выступил с громким заявлением о визите Зеленского в Польшу: детали

Во время своего визита в Прагу президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что с нетерпением ожидает приезда президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву и надеется, что тот примет приглашение. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

Фото: из открытых источников

На пресс-конференции в понедельник, 24 ноября, после переговоров с президентом Чехии Петром Павлом, Навроцкий ответил на вопросы журналистов по мирному плану США для Украины. Павел отметил, что первоначальные оценки документа были скорее критическими, однако он поддерживает продолжение переговоров в Женеве и считает важным вовлечение Европы в процесс мирного урегулирования. "Было бы невозможно достичь мира в Украине или остановить войну без участия ключевых европейских государств, отстаивающих европейские интересы", — подчеркнул он.

Кароль Навроцкий отметил, что Россия не придерживается своих договоренностей, поэтому ее деятельность представляет серьезную угрозу для любого потенциального мирного согласования. Он подчеркнул, что европейским странам, в частности Польше, следует стремиться к продолжительному миру, а не компромиссу, который позволил бы РФ накопить силы для новой агрессии в будущем.

Навроцкий также выразил мнение, что единственным человеком, способным принудить Россию к серьезному миру, является президент США Дональд Трамп.

Журналисты также поинтересовались возможностью совместного визита президентов Польши и Чехии в Украину. Павел ответил, что тема не обсуждалась, но не возражала против такой идеи в будущем. Навроцкий подтвердил: "Я жду президента Зеленского в Варшаве и надеюсь, что он примет мое приглашение".

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 25 ноября Киев снова пережил массированную атаку со стороны РФ. Оккупанты применили дроны и различные типы ракет, что привело к многочисленным разрушениям и человеческим потерям. Уже утром российские войска повторили удар, используя ракеты "Кинжал" и "Искандер", из-за чего ситуация в городе оставалась крайне напряженной.