Навроцький виступив із гучною заявою про візит Зеленського до Польщі: деталі

Під час свого візиту до Праги президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що з нетерпінням очікує на приїзд президента України Володимира Зеленського до Варшави і сподівається, що той прийме запрошення. Про це повідомляє польське видання Wiadomosci.

На прес-конференції в понеділок, 24 листопада, після переговорів з президентом Чехії Петром Павлом, Навроцький відповів на питання журналістів щодо мирного плану США для України. Павел відзначив, що початкові оцінки документа були скоріше критичними, проте він підтримує продовження переговорів у Женеві та вважає важливим залучення Європи до процесу мирного врегулювання. "Було б неможливо досягти миру в Україні або зупинити війну без участі ключових європейських держав, які відстоюють європейські інтереси", — підкреслив він.

Кароль Навроцький зазначив, що Росія не дотримується своїх домовленостей, тому її діяльність становить серйозну загрозу для будь-якого потенційного мирного узгодження. Він наголосив, що європейським країнам, зокрема Польщі, слід прагнути до тривалого миру, а не компромісу, який дозволив би РФ накопичити сили для нової агресії в майбутньому.

Навроцький також висловив думку, що наразі єдиною людиною, здатною примусити Росію до серйозного миру, є президент США Дональд Трамп.

Журналісти також поцікавилися можливістю спільного візиту президентів Польщі та Чехії до України. Павел відповів, що тема не обговорювалася, але не заперечував проти такої ідеї у майбутньому. Навроцький підтвердив: "Я чекаю на президента Зеленського у Варшаві і сподіваюся, що він прийме моє запрошення".

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 25 листопада Київ знову пережив масовану атаку з боку РФ. Окупанти застосували дрони та різні типи ракет, що призвело до численних руйнувань і людських втрат. Уже зранку російські війська повторили удар, використавши ракети "Кинджал" та "Іскандер", через що ситуація в місті залишалася вкрай напруженою.