Навроцкий заговорил о силовом захвате власти: что происходит в Польше

В Польше разгорелся острый политический конфликт вокруг Конституционного трибунала. Президент Кароль Навроцкий назвал ночные события в здании суда силовым захватом государственного органа и потребовал немедленно восстановить конституционный порядок. Соответствующее заявление главы государства транслировало польское издание Onet.

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Навроцкий утверждает, что произошедшее стало серьезным нарушением общественного порядка. Он потребовал вывести из здания сотрудников силовых структур, направленных туда правительством, и заявил о необходимости срочных политических консультаций.

По словам президента, первый председатель Верховного суда Збигнев Капинский также не считает действия людей, занявших помещения трибунала, законными. Навроцкий сообщил, что помог попасть внутрь заместителю главы учреждения Бартломею Соханскому, которого считает легитимным представителем руководства суда.

На 31 октября президент назначил экстренные консультации с представителями парламентских партий. Их задача – не допустить дальнейшего обострения ситуации и найти выход из конституционного кризиса.

Противоположную позицию занимает правительство. Министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек заявил, что президент и сопровождавшие его лица покинули здание, которое теперь находится под контролем судей. Он назвал поведение Навроцкого скандальным. Министр внутренних дел Марцин Кервинский, в свою очередь, похвалил полицию за предотвращение эскалации.

Заместитель главы трибунала Соханский после событий покинул свой кабинет. Он заявил, что его ввели в заблуждение относительно отсутствия президента в здании. Руководитель учреждения Богдан Свенчковский, которого не допустили внутрь, назвал происходящее государственным переворотом.

Корни противостояния уходят в конфликт между правительством Дональда Туска и партией "Право и справедливость". После смены власти в конце 2023 года правительство начало оспаривать легитимность части судей, назначенных при предыдущем кабинете министров.

Новый Сейм избрал других кандидатов, однако Навроцкий отказался привести к присяге троих из шести новых судей. Вечером 30 октября представители нового состава отстранили Свенчковского и его заместителя, после чего здание оказалось заблокировано полицией.

Теперь спор идет не только о полномочиях отдельных судей. От того, кто будет контролировать Конституционный трибунал, зависит судьба реформ правительства Туска и возможность их реализации. Именно поэтому нынешнее противостояние может иметь серьезные последствия для всей политической системы Польши.

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