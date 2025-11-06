logo

Навроцкий жестко набросился на украинцев и Зеленского: обвинение поражает

Президент подчеркнул, что помощь Украине не отменяет его обязанности отстаивать интересы Польши на мировой арене.

6 ноября 2025, 09:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Недавно польский президент Кароль Навроцкий посетил Словакию, где во время пресс-конференции поделился мнениями относительно двусторонних отношений с Украиной. По данным Onet, он выразил обеспокоенность якобы недостаточной благодарностью со стороны украинской стороны, вспомнив, в частности, эксгумации на Волыни и проблемы с сельскохозяйственной продукцией.

Навроцкий жестко набросился на украинцев и Зеленского: обвинение поражает

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: УНН

Польский лидер подчеркнул, что помощь Украине и четкая позиция Польши в войне после российского вторжения не упраздняют его обязанности "отстаивать интересы своей страны на международной арене". Навроцкий также отметил, что в течение многих лет отдельные действия Владимира Зеленского и украинского правительства давали сигнал о недостаточной благодарности польскому народу.

"Нерешенные польско-украинские вопросы эксгумации на Волыни или определенный кризис с сельскохозяйственной продукцией, которая заполонила Польшу… Должен сказать, что они мне не безразличны", — уточнил политик.

Он добавил, что поддержка Украины и четкое осуждение действий России полностью совместимы с реализацией национальных интересов Польши.

Напомним, что накануне Навроцкий внес в Сейма законопроект о запрете "бандеризма", предусматривающий до трех лет заключения за его публичное пропагандирование. Кроме того, он предложил повысить минимальный срок непрерывного проживания в Польше для получения гражданства с 3 до 10 лет.

Ранее "Комментарии" писали , что Евросоюз может быть вынужден найти временное решение для финансирования Украины в начале 2026 года, если задержка с "репарационным кредитом" будет продолжаться. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.



Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/karol-nawrocki-na-slowacji-podkresla-wspolprace-panstw/4pyz8rp?utm_source=zn.ua_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=undefined&utm_v=2
