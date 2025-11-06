Навроцький жорстко накинувся на українців і Зеленського: звинувачення вражає

Нещодавно польський президент Кароль Навроцький відвідав Словаччину, де під час пресконференції поділився думками щодо двосторонніх відносин з Україною. За даними Onet, він висловив занепокоєння нібито недостатньою вдячністю з боку української сторони, згадавши, серед іншого, ексгумації на Волині та проблеми з сільськогосподарською продукцією.

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: УНН

Польський лідер наголосив, що допомога Україні та чітка позиція Польщі у війні після російського вторгнення не скасовують його обов’язку "відстоювати інтереси своєї країни на міжнародній арені". Навроцький також зауважив, що протягом багатьох років окремі дії Володимира Зеленського та українського уряду давали сигнал про недостатню вдячність польському народу.

"Невирішені польсько-українські питання щодо ексгумації на Волині чи певна криза з сільськогосподарською продукцією, яка заполонила Польщу… Мушу сказати, що вони мені не байдужі", — уточнив політик.

Він додав, що підтримка України та чітке засудження дій Росії цілком сумісні з реалізацією національних інтересів Польщі.

Нагадаємо, що напередодні Навроцький вніс до Сейму законопроєкт про заборону "бандеризму", який передбачає до трьох років ув’язнення за його публічне пропагування. Окрім того, він запропонував підвищити мінімальний термін безперервного проживання в Польщі для отримання громадянства з 3 до 10 років.

