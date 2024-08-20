Названы темы переговоров Моди и Дуды: будут ли говорить об Украине и войне

Премьер Индии Нарендра Моди во время визита в Польшу будет обсуждать ситуацию в Украине, сообщил Укринформ источник в польском правительстве.

Нарендра Моди

"Это будет одной из тем переговоров. В общем, ситуация в регионе будет одной из важных тем переговоров и сложно обойти вниманием ситуацию в Украине", — сказал собеседник.

Известно, что в Польше Моди должен встретиться с президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском.

Также известно, что в Польшу приедет глава правительства Индии. Поэтому будет возможность проведения переговоров между сторонами на уровне министров. К примеру, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский будет разговаривать с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром.

Кроме того, по информации источника, визит Моди в Польшу будет иметь важный экономический аспект двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе в оборонной сфере.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Киев в пятницу, 23 августа, для укрепления отношений с Вашингтоном и Москвой. Однако, как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, он не намерен выступать посредником по прекращению войны РФ в Украине. В то же время, по информации издания, Индия согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что нежелание Моди способствовать прекращению огня отчасти связано с зависимостью Индии от дешевой нефти и оружия из России. Нью-Дели избегает критики Москвы из-за вторжения и значительно увеличил закупку российской нефти, что явилось рекордным показателем. Ожидается, что визит Моди в Украину будет длиться несколько часов из-за безопасности. Для президента Зеленского эта встреча является важной возможностью обсудить роль Индии в восстановлении мира в регионе.



