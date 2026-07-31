Польша не прекратит военную поддержку Украины, несмотря на критику со стороны оппозиции, ведь безопасность Киева напрямую связана с безопасностью самой Польши. Об этом во время дебатов в Сейме, посвященных инциденту с российской крылатой ракетой Х-101, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Фото: из открытых источников

Выступая перед депутатами, глава оборонного ведомства подверг резкой критике оппозиционные силы, выступающие против передачи вооружения Украине.

"Несмотря на ваш вой, несмотря на вашу дезинформацию, мы будем продолжать помогать воюющей Украине. Чем больше российских ракет будет сбито над территорией Украины, тем меньше будет угроза для Польши", — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Министр подтвердил, что Варшава уже передала Киеву ракеты-перехватчики для систем Patriot по просьбе США. По его словам, критикующие это решение фактически выступают и против стратегического партнерства Польши с Соединенными Штатами.

"Вы можете считать ракеты на складах, но украинцы могут сбивать летящие в направлении Польши ракеты. Я предпочитаю, чтобы их сбивали над территорией Украины", – подчеркнул он.

Косиняк-Камыш также обвинил часть польской оппозиции в изменении отношения к главным угрозам национальной безопасности.

"Многие политики — как "Права и справедливости", так и "Конфедерации" — вообще не видят Российской Федерации как угрозы для Польши. Для вас врагом номер один стала Украина", — заявил министр.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина сохраняет реальные шансы на победу в войне с Россией, несмотря на численное преимущество армии агрессора. Решающим фактором является не количество личного состава или техники, а эффективность управления войсками, качество подготовки и использования современных технологий. Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий в интервью американской консервативной блоггерке Лори Лумер.