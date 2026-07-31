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"Попри ваше виття": у Польщі ультимативно звернулися до критиків допомоги Україні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що підтримка України є питанням безпеки самої Польщі, підтвердив падіння російської ракети Х-101 та різко розкритикував опозицію за антиукраїнську риторику

31 липня 2026, 15:50
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Клименко Елена

Польща не припинить військову підтримку України, незважаючи на критику з боку опозиції, адже безпека Києва безпосередньо пов'язана з безпекою самої Польщі. Про це під час дебатів у Сеймі, присвячених інциденту з російською крилатою ракетою Х-101, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Попри ваше виття": у Польщі ультимативно звернулися до критиків допомоги Україні

Фото: з відкритих джерел

Виступаючи перед депутатами, очільник оборонного відомства різко розкритикував опозиційні сили, які виступають проти передачі озброєння Україні.

"Попри ваше виття, попри вашу дезінформацію, ми продовжуватимемо допомагати Україні, яка воює. Чим більше російських ракет буде збито над територією України, тим меншою буде загроза для Польщі", – наголосив Косіняк-Камиш. 

Міністр підтвердив, що Варшава вже передала Києву ракети-перехоплювачі для систем Patriot на прохання США. За його словами, ті, хто критикує це рішення, фактично виступають і проти стратегічного партнерства Польщі зі Сполученими Штатами.

"Ви можете рахувати ракети на складах, але українці можуть збивати ракети, що летять у напрямку Польщі. Я волію, щоб їх збивали над територією України", – підкреслив він.

Косіняк-Камиш також звинуватив частину польської опозиції у зміні ставлення до головних загроз національній безпеці.

"Багато політиків – як "Права і справедливості", так і "Конфедерації" – взагалі не бачать Російської Федерації як загрози для Польщі. Для вас ворогом номер один стала Україна", – заявив міністр. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна зберігає реальні шанси на перемогу у війні з Росією, незважаючи на чисельну перевагу армії агресора. Вирішальним фактором є не кількість особового складу чи техніки, а ефективність управління військами, якість підготовки та використання сучасних технологій. Про це заявив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький в інтерв'ю американській консервативній блогерці Лорі Лумер.



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