Новая волна переселения: украинцы снова начали уезжать в Польшу

По данным Пограничной службы Польши, за последнюю неделю на территорию страны заехало гораздо больше украинцев, чем вернулось домой. Следует отметить, что еще несколько месяцев назад статистика была совсем иной, несмотря на постоянные обстрелы со стороны России, вынужденные переселенцы активно возвращались в родные дома.

Увеличение количества беженцев начало фиксироваться на прошлой неделе. Тогда в соседнюю Польшу въехало на 9 тысяч человек больше (274 тысячи), чем на позапрошлой неделе (265 тысяч). Также отмечается, что по данным Пограничной службы в течение последних суток границу пересекло около 20 тысяч украинцев, все они находятся сейчас в разных уголках Польши.

В Пограничной службе Украины, в свою очередь, отмечают, что во время последней, наиболее масштабной бомбардировки со стороны России (10-11 октября) существенных очередей на границе не было. Однако, добавляется в сообщении, оказало большое влияние на решение украинцев выехать в дружественную Польшу объявление мобилизации в России, а также проведение незаконных, так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях. С тех пор из Украины выехало почти на 50 тысяч граждан больше, чем в неё вернулось.

Активные попытки россиян уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины уже привели к экономии света и массовому отключению электроэнергии. Учитывая, что холодная зима все ближе, приток украинцев в страны Запада может существенно увеличиться уже в ноябре-декабре.

Напомним, недавно издание "Комментарии" сообщало, как две переселенки из Харькова в центре одного из польских городков организовали акцию "Ключи от дома". Мероприятие было посвящено беженцам, потерявшим жилье в результате российской агрессии и вынужденно проживающим в Польше.

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