Новые правила: украинских беженцев в Польше заставят платить за жилье

Тема, касающаяся предоставления жилья украинским беженцам в Польше, является болезненной, как для самих переселенцев, так и для поляков. Дело в том, что в соседнем государстве проживает слишком много украинцев, сбежавших от войны. Настолько много, что правительство Польши не в силах обеспечить их всех бесплатным жильем, так как на балансе у властей не так много жилых помещений, пригодных для нормальной жизни.

фото тематическое, из открытых источников

Специально для этого правительство разработало и запустило программу "40+", согласно которой, каждый человек, владеющий или арендующий квадратные метры в Польше, мог бы получить материальную помощь от государства в размере 40 злотых в сутки. Все, что для этого необходимо было сделать – это приютить у себя дома украинцев, приехавшим после 24 февраля. Программа пользуется большим спросом вплоть до сегодняшнего дня, ведь чем больше беженцев приютит владелец или арендатор жилья, тем больше денег получит.

Стоит отметить, что материальная помощь в связи с предоставлением переселенцам жилья выплачивалась в течении 120 дней с момента пересечение украинцем границы. По истечению указанного срока получить 40 злотых за человека в сутки – нереально. Единственным исключением являлись пенсионеры, инвалиды, беременные женщины и мамы с детьми. За оказанную им помощь Польша готова платить постоянно.

Недавно же стало известно, что с 1 января 2023 года ситуация существенно измениться. Так, учитывая, что беженцы живут в Польше уже 9 месяцев, чего достаточно, чтобы адаптироваться и пойти работать, правительство начнет просить их частично оплачивать бесплатное жилье (50%). Кого это коснется?

· совершеннолетних, здоровых, трудоспособных украинцев, заехавших в Польшу после 24 февраля;

· переселенцев, проживающих в так называемых Центрах для беженцев.

Украинцев, имеющих инвалидность, малолетних и несовершеннолетних детей, пенсионеров данное нововведение не касается.

Напомним, ранее мы сообщали, что в польском Вроцлаве массово начали закрываться пабы и кафе.

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