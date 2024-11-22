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Новые протесты польских фермеров: блокируют границу с Украиной, но причина не в Украине

Польские фермеры будут блокировать границу с Украиной из-за соглашения ЕС с Меркосур и сокращения дотаций.

22 ноября 2024, 12:15
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Slava Kot

Польские фермеры планируют с 23 ноября начать акцию протеста по блокированию пункта пропуска "Медика-Шегини" на украинской границе. Несмотря на то, что граница будет заблокирована именно с Украиной, требования протеста польских фермеров не имеют отношения к торговле товарами между Украиной и Польшей.

Новые протесты польских фермеров: блокируют границу с Украиной, но причина не в Украине

Протест польских фермеров. Фото: Lukasz Gdak / East News

Причиной акции протеста польских фермеров стало недовольство участников движения "Podkarpacka Oszukana Wieś" условиями торгового соглашения между ЕС и Меркосур – экономический союз стран Южной Америки.

Кроме того, среди других причин протеста стали некоторые шаги польского правительства, в частности отсутствие освобождения от сельскохозяйственного налога, слишком низкий размер компенсации за нанесенный ущерб от засухи и наводнения, а также фермерам не нравится сокращение дотаций ЕС.

Таким образом, несмотря на то, что акции протеста польских фермеров не имеют отношения к Украине, аграрии будут блокировать именно украинскую границу в пункте пропуска "Медика — Шегини". Акция протеста начнется 23 ноября и продлится до конца года.

Организатором протеста является Ассоциация "Podkarpacka Oszukana Wieś", которую возглавляет польский фермер украинского происхождения Роман Кондров. Польские фермеры намерены беспрепятственно пропускать автобусы и легковые автомобили в обе стороны, однако будут ограничивать движение грузовых автомобилей весом более 3,5 т.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры пригрозили Украине новыми протестами из-за неспособности выдержать конкуренцию с украинскими товарами.

Также "Комментарии" писали, что в Польше была введена программа жилья для украинских беженцев.



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