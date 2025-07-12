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Новый президент Польши обратился к Зеленскому с важной просьбой

Навроцкий попросил Зеленского о более масштабной эксгумации жертв Волынской трагедии

12 июля 2025, 09:35 comments1206
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Кравцев Сергей

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий, который вступит в должность меньше, чем через месяц – 6 августа, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой масштабировать процесс эксгумации жертв Волынской трагедии. Как передает портал "Комментарии", об этом политик сказал во время участия в церемонии памяти жертв геноцида в Хелме.

Новый президент Польши обратился к Зеленскому с важной просьбой

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

"Господин посол, как избранный президент, я хотел бы официально обратиться к вашему превосходительству и президенту Зеленскому с просьбой о возможности проведения полномасштабных эксгумаций на Волыни. Поляки ждут этой правды, а волынские семьи до сих пор страдают от травмы, произошедшей 82 года назад", – отметил Навроцкий.

Новоизбранный лидер поляков отметил, что это необходимо для того, чтобы Польша и Украина "примирились по-настоящему" и "через правду".

На церемонии присутствовал и посол Украины в Польше Василий Боднар. Он согласился со словами Навроцкого о том, что будущее можно строить только на правде и заверил, что украинская сторона открыта к диалогу по сложным вопросам.

"Мы должны открыто обсуждать эту историю. Конечно, называть преступление преступлением. Мы должны извиниться, но мы также должны почтить память тех жертв, которые в этом нуждаются, по обе стороны границы", – высказался Бондар.

Посол отметил, что недавно были проведены эксгумационные работы в Позниках, в планах продолжать их в Збоище (местность в Шевченковском районе Львова). Также ожидаются разрешения на работы в ряде других мест.

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Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nawrocki-zaapelowal-do-zelenskiego-polacy-czekaja,nId,7998966
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