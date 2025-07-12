Новый президент Польши обратился к Зеленскому с важной просьбой

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий, который вступит в должность меньше, чем через месяц – 6 августа, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой масштабировать процесс эксгумации жертв Волынской трагедии. Как передает портал "Комментарии", об этом политик сказал во время участия в церемонии памяти жертв геноцида в Хелме.
Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников
Новоизбранный лидер поляков отметил, что это необходимо для того, чтобы Польша и Украина "примирились по-настоящему" и "через правду".
На церемонии присутствовал и посол Украины в Польше Василий Боднар. Он согласился со словами Навроцкого о том, что будущее можно строить только на правде и заверил, что украинская сторона открыта к диалогу по сложным вопросам.
Посол отметил, что недавно были проведены эксгумационные работы в Позниках, в планах продолжать их в Збоище (местность в Шевченковском районе Львова). Также ожидаются разрешения на работы в ряде других мест.
Читайте также на портале "Комментарии" — во время эксгумации в Пужниках Тернопольской области нашли останки 42 человек. Об этом в эфире Суспильного в среду, 7 мая, сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по европейской интеграции Андрей Наджос.