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Новый президент Польши рассказал, с кем хочет иметь хорошие отношения: Украине стоит напрячься

Навроцкий заявил, что хочет иметь хорошие отношения с Орбаном

сегодня, 00:25
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Кравцев Сергей

Венгрия является важным союзником для Польши. Такое заявление в интервью венгерскому журналу Mandiner сделал новоизбранный польский президент Кароль Навроцкий.

Новый президент Польши рассказал, с кем хочет иметь хорошие отношения: Украине стоит напрячься

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Польский лидер заверил, что он будет развивать сотрудничество со страной в рамках региональной Вышеградской группы.

"Вышеградская группа, в состав которой входят Польша, Венгрия, Словакия и Чехия, отошла на второй план после того, как в 2023 году либеральная коалиция премьер-министра Дональда Туска пришла к власти, заменив националистическую партию "Право и справедливость" (PiS), которая имела тесные отношения с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном", — напомнили в Reuters.

Однако Кароль Навроцкий с небольшим отрывом выиграл президентские выборы в Польше в этом месяце, из-за чего усилия центристского правительства Дональда Туска по укреплению проевропейской ориентации Варшавы получили серьезный удар.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал победу Навроцкого "фантастически хорошей".

"Венгрия является очень важным партнером для Польши... Перед нами стоят серьезные задачи, такие как создание Вышеградской группы, которая будет важным форматом для меня, а также укрепление восточного фланга (военного альянса) НАТО и Бухарестской девятки", — отметил Навроцкий.

Он также добавил, что он хотел бы как можно скорее встретиться с премьер-министром Виктором Орбаном, который является очень эффективным политиком, о чем свидетельствуют его неоднократные результаты выборов в Венгрии. 

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Источник: https://www.reuters.com/world/polands-new-president-hopes-good-relations-with-hungarys-orban-2025-06-09/
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