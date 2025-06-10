Новый президент Польши рассказал, с кем хочет иметь хорошие отношения: Украине стоит напрячься

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Кравцев Сергей
Венгрия является важным союзником для Польши. Такое заявление в интервью венгерскому журналу Mandiner сделал новоизбранный польский президент Кароль Навроцкий.
Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников
Польский лидер заверил, что он будет развивать сотрудничество со страной в рамках региональной Вышеградской группы.
Однако Кароль Навроцкий с небольшим отрывом выиграл президентские выборы в Польше в этом месяце, из-за чего усилия центристского правительства Дональда Туска по укреплению проевропейской ориентации Варшавы получили серьезный удар.
В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал победу Навроцкого "фантастически хорошей".
Он также добавил, что он хотел бы как можно скорее встретиться с премьер-министром Виктором Орбаном, который является очень эффективным политиком, о чем свидетельствуют его неоднократные результаты выборов в Венгрии.
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