Пропустит ли Польша Украину в НАТО: о чем Дуда говорил со своим преемником

Действующий президент Польши Анджей Дуда накануне вечером провел встречу со своим преемником Каролем Навроцким, одной из тем которой стал вопрос членства Украины в НАТО. Об этом в эфире RMF FM рассказала глава канцелярии Дуды Малгожата Папроцкая.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Кроме того, по словам Папроцкой, на встрече речь шла о потенциальном составе будущей канцелярии нового президента.

"Будет ли меняться позиция новоизбранного президента? Мне сегодня трудно это прогнозировать. Какова позиция президента Дуды? Последовательная на протяжении многих лет, что Украина должна двигаться в НАТО, в Европейский Союз", – сказала она.

Разговор между действующим главой польского государства и его преемником занял более часа.

После встречи Кароль Навроцкий выразил слова благодарности Анджею Дуде за встречу в заметке на платформе X, опубликовав совместное фото.

Дуда ранее утверждал, что намерен обсудить с Навроцким его позицию по Украине.

Эти слова касались высказанной Навроцким позиции относительно того, что он не поддерживает вступление Украины в НАТО и Европейский Союз.

Дуда поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, считая это важным для безопасности и стабильности региона. При этом Навроцкий ранее выдвигал Киеву условия для вступления в ЕС и обещал блокировать членство Украины в НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна самый решительный сторонник Украины по вопросу российской агрессии. По его словам, Польша ожидает сотрудничества с Украиной для создания безопасного будущего для обеих стран.

Кароль Навроцкий на платформе X отреагировал на приветствие президента Украины Владимира Зеленского о победителе выборов в Польше. По словам Навроцкого, польско-украинские отношения должны быть основаны на уважении и содействовать решению исторических вопросов.



