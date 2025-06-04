Пропустит ли Польша Украину в НАТО: о чем Дуда говорил со своим преемником

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Кравцев Сергей
Действующий президент Польши Анджей Дуда накануне вечером провел встречу со своим преемником Каролем Навроцким, одной из тем которой стал вопрос членства Украины в НАТО. Об этом в эфире RMF FM рассказала глава канцелярии Дуды Малгожата Папроцкая.
Украина и Польша. Фото: из открытых источников
Кроме того, по словам Папроцкой, на встрече речь шла о потенциальном составе будущей канцелярии нового президента.
Разговор между действующим главой польского государства и его преемником занял более часа.
После встречи Кароль Навроцкий выразил слова благодарности Анджею Дуде за встречу в заметке на платформе X, опубликовав совместное фото.
Дуда ранее утверждал, что намерен обсудить с Навроцким его позицию по Украине.
Эти слова касались высказанной Навроцким позиции относительно того, что он не поддерживает вступление Украины в НАТО и Европейский Союз.
Дуда поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, считая это важным для безопасности и стабильности региона. При этом Навроцкий ранее выдвигал Киеву условия для вступления в ЕС и обещал блокировать членство Украины в НАТО.
Читайте также на портале "Комментарии" — новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна самый решительный сторонник Украины по вопросу российской агрессии. По его словам, Польша ожидает сотрудничества с Украиной для создания безопасного будущего для обеих стран.
Кароль Навроцкий на платформе X отреагировал на приветствие президента Украины Владимира Зеленского о победителе выборов в Польше. По словам Навроцкого, польско-украинские отношения должны быть основаны на уважении и содействовать решению исторических вопросов.
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