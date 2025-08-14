Новый президент Польши уже готовит первое антиукраинское решение: к чему призывает Сейм

Президент Польши Кароль Навроцкий довольно резко отреагировал на инцидент, произошедший на Национальном стадионе, где во время одного из концертов появились флаги ОУН-УПА. Как передает портал "Комментарии", об инциденте польский лидер вспомнил в эфире Polsat News.

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Президент Польши выразил надежду, что Сейм примет поправку к закону, которая запретит использование этой символики на территории Польши.

"Необходимо разобраться с законом, чтобы такие ситуации больше не повторялись", – сказал польский президент.

Он оценил ситуацию как "скандальную" и напомнил, что еще на посту главы Института национальной памяти участвовал в подготовке проекта внесения изменений в закон об ИНП и расширения каталога символов, которые преследуются по закону, включив в него красно-черный флаг.

"Это должно быть сделано в Польше. Я знаю, что этот законопроект находится в польском парламенте. Надеюсь, что парламентское большинство наконец его примет", – высказался Кароль Навроцкий.

Он также заявил, что считает "бандеровскую" символику, которая появляется как в украинском, так и в польском публичном пространстве, возмутительной, но ее присутствие в Польше является абсолютно "неприемлемым". Президент считает, что поляки должны реагировать очень решительно, просто высылая таких людей из Польши. Он также оценил решение премьер-министра Дональда Туска начать процедуру выдворения из страны нескольких десятков посетителей концерта как правильное решение.

По мнению президента, нельзя исключать, что это была российская провокация, но, по его мнению, важным является также просветительская работа с общественностью.

"Мы осознаем, что и в Украине бандеровская символика в народном образовании не описывается так, как это соответствует историческим исследованиям", – сказал он.

