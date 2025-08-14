logo

Совершал диверсии по заказу России: кого задержали в Польше
commentss НОВОСТИ Все новости

Совершал диверсии по заказу России: кого задержали в Польше

Российские спецслужбы пытаются использовать все способы, что рассорить Польшу и Украину

14 августа 2025, 07:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало 17-летнего гражданина Украины, вероятно завербованного российскими спецслужбами для диверсионной деятельности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр внутренних дел и координатор польских спецслужб Томаш Семоняк.

Совершал диверсии по заказу России: кого задержали в Польше

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

Чиновник сообщил, что задержанный подросток "разрушал памятники жертвам УПА и общественные здания антипольскими надписями" по приказу иностранной разведки. По словам министра, такие действия имели целью "разжигание напряженности между поляками и украинцами".

"Этого молодого украинца завербовали иностранные спецслужбы. Лучшего подарка для россиян не найти", – прокомментировал задержание подростка премьер-министр Польши Дональд Туск.

Премьер добавил, что это не первый случай, когда российские спецслужбы вербуют украинцев и белорусов для провокаций в Польше.

"Помним, что почти в каждом из таких случаев именно Россия стоит за попытками разжечь конфликты и антипольские настроения в Украине и антиукраинские – в Польше", – подчеркнул Туск.

Читайте также на портале "Комментарии" — польские власти начали процедуры депортации 63 иностранцев, среди которых подавляющее большинство граждан Украины. Причиной стали беспорядки, произошедшие 9 августа во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве.

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием правительства подтвердил, что инцидент расследован, а виновные будут высланы из страны. Таким образом из Польши депортируют 57 украинцев из-за скандала на концерте Макса Коржа.

"Против 63 человек начато производство по выезду из страны. Они будут вынуждены покинуть Польшу добровольно или по принуждению. В этой группе 57 украинцев и шесть белорусов", — сообщил Туск.




Источник: https://x.com/TomaszSiemoniak/status/1955670439084110190
