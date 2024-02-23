Новый скандал в Польше Что на этот раз сделали протестующие

"Укрзализныця" в своем Телеграмме 23 февраля сообщила, что неустановленные лица на станции Дорогуск открыли люки двух зерновозов колеи 1435 мм и высыпали рапс, направлявшийся в Германию.

Протестующие высыпали рапс

Как подчеркнули в "Укрзализныце" этот рапс, как и другие товары, ехали через Польшу транзитом.

Национальный перевозчик сообщил, что по поводу этого инцидента готовит обращение в правоохранительные органы Польши.

Отреагировал на инцидент также и министр развития общин, территорий и инфоструктур Александр Кубраков. По его словам, безнаказанные преступления всегда возвращаются. Именно поэтому, подчеркнул министр, преступники должны быть немедленно найдены и привлечены к ответственности. Кубраков добавил, что это необходимо сделать, чтобы у других не возникало соблазна повторять их действия.

Напомним, как рассказывал портал "Комментарии", 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты на границе с Украиной. В этот день вблизи пропускного пункта "Медика – Шегини" они разблокировали два грузовых вагона поезда и высыпали 4 тонны украинского зерна , которое направлялось в Германию. Организаторы протеста сказали, что ничего не могли сделать, поскольку фермеры были на эмоциях и их действия можно понять.

Чтобы разрешить ситуацию, президент Владимир Зеленский предложил президенту Польши Анджею Дуди и премьеру Дональду Туску встретиться на границе и обсудить пути решения проблемы. Туск же отклонил предложение Зеленского. По его словам, 28 марта в Варшаве состоится встреча украинских и польских министров относительно блокады границы. При этом он добавил, что польские протестующие могут рассчитывать на него.