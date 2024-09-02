Нужно ли сбивать российские воздушные цели над страной: опрос показал, что думают поляки

Большинство граждан Польши поддержали идею сбития российских воздушных целей над страной. Такую информацию показал опрос. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Rzeczpospolita".

Работа ПВО. Фото: из открытых источников

Социологи задали респондентам вопрос: должна ли Польша, по их мнению, сбивать пролетающие над территорией страны объекты во время нападений России на Украину, даже если неизвестно, что это за объекты.

Утвердительно на этот вопрос ответили 58,5% респондентов, в то время как 22,1% выразили несогласие. Еще 19,4% опрошенных не имеют мнения на этот счет.

Результаты опроса также показали, что сбивать объекты, даже если нет уверенности в их назначении, чаще поддерживают женщины (61%), чем мужчины (56%). Такое мнение высказывают семь из десяти респондентов, доход которых превышает 7000 злотых (около 74 000 гривен) в месяц, и такой же процент жителей крупнейших городов.

Стоит напомнить, что Польша изначально полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину всесторонне помогает Киеву как гуманитарно, так и военно. Однако до сих пор остается то, к чему Польша не готова, а именно сбивание воздушных целей, которые залетают на их территорию во время массовых атак Москвы на Украину.

Как только не оправдывались польские военные, после того как пропускали очередной летательный объект. После очередного случая 24 марта военные объяснили, что не сбили российскую ракету, потому что знали, что она вернет обратно в Украину.

В то же время, во время одной из последних атак на Украину российский дрон залетел на территории Польши. Командующий вооруженными силами Польши заявил о "проникновении объекта на территорию Польши". Однако из-за погодных условий военные потеряли российский дрон.

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