Может ли Польша сбивать русские дроны: Туск назвал странную причину

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что польским военным сложно определить, есть ли объект в воздушном пространстве гражданским. Поэтому в вопросе сбивания потенциальных российских ракет или дронов союзники Польши советуют соблюдать осторожность.

Дональд Туск (фото из открытых источников)

По его словам, согласно текущей процедуре в Польше, разрешение на сбивание такого объекта в условиях мирного времени должно быть предоставлено оперативным командующим генерал Мацеем Клещем, передает Rzeczpospolita.

Однако Туск отметил, что он "открыт" до возможных изменений в правилах в таких ситуациях и добавил, что "проблема со сбитыми самолетами часто имеет другую природу".

"Часто именно несколько секунд могут сделать невозможным проверку, не гражданский ли это объект. Это ли не заблудившийся самолет", — пояснил он.

Туск также отметил, что "наши союзники рекомендуют определенное воздержание" при стрельбе по неопознанным воздушным объектам, "если нет угрозы, если это не агрессия".

"Я очень ценю разумную, взвешенную позицию наших военных. Они не заинтересованы открывать огонь всякий раз, когда что-то движется в небе. Это обеспечивает нам большую безопасность", — подчеркнул он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, действительно ли Польша сможет сбивать ракеты РФ над Украиной . Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подписание прошло в Варшаве. Интересным пунктом соглашения является то, что данное соглашение о безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, которые выпущены в направлении Польши.

Со стороны Украины соглашение подписал президент Владимир Зеленский, а со стороны Польши – премьер-министр Польши Дональд Туск. Соглашение по гарантии безопасности впервые из уже подписанных двусторонних документов предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.

