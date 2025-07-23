logo

BTC/USD

118722

ETH/USD

3715.64

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Нужно немедленно покинуть Россию: с каким предупреждением в Польше обратились к своим гражданам
commentss НОВОСТИ Все новости

Нужно немедленно покинуть Россию: с каким предупреждением в Польше обратились к своим гражданам

В МИД Польши предупредили, что поляки, которые находятся на территории РФ, могут быть мобилизованными в российскую армию

23 июля 2025, 07:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан, находящихся на территории России, как можно скорее покинуть страну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении польского МИД.

Нужно немедленно покинуть Россию: с каким предупреждением в Польше обратились к своим гражданам

Польша. Фото: из открытых источников

"Мы рекомендуем гражданам Польши, которые находятся в России, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными способами, если их жизненные, семейные или профессиональные обстоятельства не требуют их пребывания на территории этой страны", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве акцентировали, что граждане Польши, которые имеют также российское гражданство, "рассматриваются в соответствии с российским законодательством исключительно как граждане РФ". Следовательно, их может касаться объявленная в России мобилизация, которая формально продолжает действовать.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться значительно сложнее или даже невозможной", — добавили в ведомстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша призывает своих граждан воздержаться от поездок в Россию из-за продолжающейся войны в Украине и признания Москвой Польши недружественным государством. Об этом 18 июля сообщило Министерство иностранных дел Польши в соцсети Х. В ведомстве подчеркнули, что из-за сокращения консульского персонала Польши в России возможности предоставления консульской помощи гражданам значительно ограничены.

Война России против Украины и решение Кремля обозначить Польшу как недружественную страну влияют на безопасность и комфорт польских граждан во время поездок в РФ. Россия отмечает разрешение на работу генерального консульства Польши в Калининграде, которое прекратит деятельность с 29 августа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gov.pl/web/rosja/informacje-dla-podrozujacych
Теги:

Новости

Все новости