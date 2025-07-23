Нужно немедленно покинуть Россию: с каким предупреждением в Польше обратились к своим гражданам

Министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан, находящихся на территории России, как можно скорее покинуть страну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении польского МИД.

Польша. Фото: из открытых источников

"Мы рекомендуем гражданам Польши, которые находятся в России, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными способами, если их жизненные, семейные или профессиональные обстоятельства не требуют их пребывания на территории этой страны", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве акцентировали, что граждане Польши, которые имеют также российское гражданство, "рассматриваются в соответствии с российским законодательством исключительно как граждане РФ". Следовательно, их может касаться объявленная в России мобилизация, которая формально продолжает действовать.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться значительно сложнее или даже невозможной", — добавили в ведомстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша призывает своих граждан воздержаться от поездок в Россию из-за продолжающейся войны в Украине и признания Москвой Польши недружественным государством. Об этом 18 июля сообщило Министерство иностранных дел Польши в соцсети Х. В ведомстве подчеркнули, что из-за сокращения консульского персонала Польши в России возможности предоставления консульской помощи гражданам значительно ограничены.

Война России против Украины и решение Кремля обозначить Польшу как недружественную страну влияют на безопасность и комфорт польских граждан во время поездок в РФ. Россия отмечает разрешение на работу генерального консульства Польши в Калининграде, которое прекратит деятельность с 29 августа.



