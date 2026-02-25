О членстве в ЕС украинцы могут лишь мечтать: в Польше назвали главную причину

Украине предстоит имплементировать около 80 тысяч страниц европейского законодательства для вступления в Европейский Союз. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя перспективы евроинтеграции Киева.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

По его словам, речь идет о внедрении как положений Соглашения об ассоциации, так и норм acquis communautaire – совокупности правовых актов ЕС.

"Ваш парламент должен работать очень настойчиво", — подчеркнул глава польской дипломатии.

Сикорский напомнил, что Польша прошла длительный путь к членству: с момента принятия политического решения до вступления прошло девять лет. Он отметил, что Украина – крупное государство, и ее интеграция существенно повлияет на экономику Евросоюза. Поэтому, по его словам, необходима детальная оценка готовности — "сектор за сектором" — как со стороны Киева, так и со стороны Брюсселя.

В то же время министр признал, что Украина получила статус кандидата в рекордно короткие сроки – как знак признания ее стойкости и мужества. Однако помимо технической подготовки остаются и политические вызовы.

"Теперь нам нужно решить венгерский вопрос о начале переговоров", — заявил Сикорский, намекнув на необходимость консенсуса среди стран-членов ЕС.

По его словам, расширение Евросоюза – это двусторонний процесс, требующий как масштабных внутренних реформ в стране-кандидате, так и единства внутри самого ЕС.

Стоит отметить, в ходе этого же интервью Радослав Сикорский выразил осторожный скептицизм относительно перспектив скорого завершения войны России против Украины. Он подчеркнул, что переговорному процессу следует дать шанс, однако пока предпосылок для быстрого мира не видно.