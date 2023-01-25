Оборона Польши: строительство стены на границе с Калининградом неожиданно ускорилось

Множество польских СМИ сообщили в этом месяце об ускорении процесса строительства электронного ограждения на польско-российской границе. Так, по имеющимся данным, к границе с Калининградом Польша отправила дополнительные инженерные подразделения, которые должны будут поспособствовать более оперативному завершению проекта.

фото тематическое, из открытых источников

"В данный момент воздвижение стены из колючей проволоки на границе с Россией идет полным ходом. Строительные работы начаты одновременно в пяти места — в районе Бане-Мазур и Безлед. Дополнительные инженерные подразделения были отправлены в Дубенинки, Голдап и в Гурово Илавецкое", — сообщают СМИ, ссылаясь на источники в государственных структурах.

Известно, что непосредственно само строительство "железного и колючего" ограждения началось в ноябре месяце прошлого года. Все работы по возведению "электронной" стены выполняются польскими военнослужащими, которым предстоит проложить трехслойный ряд из колючей проволоки по длине всей восточной границы, в том числе и в точке, где находиться не только Калининград, но и Литва, на так называемом перекрестке.

"Если вначале солдаты нашей армии занимались строительством стены в двух местах, то, начиная с декабря месяца прошлого года данный процесс начал ускоряться. Вплоть до сегодняшнего дня объем выполненной работы лишь увеличивается", — говориться в заявлении майора Мирослава Александровича из Варминьско-Мазурского пограничного отряда.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что мэрия одного из городов Польши намерена подарить украинцам около семнадцати квартир.

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