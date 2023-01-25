Оборона Польши: строительство стены на границе с Калининградом неожиданно ускорилось

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Vitalii Rozkariaka
Множество
польских СМИ сообщили в этом месяце об ускорении процесса строительства
электронного ограждения на польско-российской границе. Так, по имеющимся
данным, к границе с Калининградом Польша отправила дополнительные инженерные
подразделения, которые должны будут поспособствовать более оперативному
завершению проекта.
фото тематическое, из открытых источников
"В данный момент
воздвижение стены из колючей проволоки на границе с Россией идет полным ходом.
Строительные работы начаты одновременно в пяти места — в районе Бане-Мазур и
Безлед. Дополнительные инженерные подразделения были отправлены в Дубенинки, Голдап
и в Гурово Илавецкое", — сообщают СМИ, ссылаясь на источники в государственных
структурах.
Известно, что
непосредственно само строительство "железного и колючего" ограждения началось в
ноябре месяце прошлого года. Все работы по возведению "электронной" стены
выполняются польскими военнослужащими, которым предстоит проложить трехслойный
ряд из колючей проволоки по длине всей восточной границы, в том числе и в
точке, где находиться не только Калининград, но и Литва, на так называемом перекрестке.
"Если вначале
солдаты нашей армии занимались строительством стены в двух местах, то, начиная
с декабря месяца прошлого года данный процесс начал ускоряться. Вплоть до
сегодняшнего дня объем выполненной работы лишь увеличивается", — говориться в
заявлении майора Мирослава Александровича из Варминьско-Мазурского пограничного
отряда.
Напомним, ранее наше издание сообщало, что мэрия одного из городов Польши намерена подарить украинцам около семнадцати квартир.
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