Очередные гуманитарные конвои отправятся с Польши в Украину: помощь получат не все

Вчера, 28 ноября состоялось собрание руководства Куявско-Поморского воеводства. В рамках заседания члены областного самоуправления активно обсуждали постоянно накаляющуюся ситуацию в Украине, в частности были оговорены всевозможные варианты по предоставлению гуманитарной помощи некоторым из регионов.

фото тематическое, из открытых источников

Согласно официальным данным, передает издание Wyborcza, областное собрание не прошло бесследно, ведь по его итогам было принято решение о выделении 300 тысяч злотых на закупку необходимых приспособлений, техники и других вещей, необходимых украинцам для ежедневного существования. В частности, говориться в сообщении, областные власти передадут Украине электрогенераторы, спальные мешки, продукты питания, перевязочные материалы и лекарства.

Также известно, что гуманитарные конвои, которые в скором времени отправятся в Украину, побывают лишь в четырех регионах — Днепропетровской, Житомирской, Донецкой и Хмельницкой областях.

В данном контексте стоит отметить, что помимо помощи, которую Польша направляла в Украину на государственном уровне, подобные инициативы поддерживают и ее областные центры. Так, к примеру, Куявско-Поморское воеводство имеет собственный бюджет, которым имеет право распоряжаться, как сочтет правильным для блага своего региона. После начала российско-украинской страны власти данного воеводства уже не в первый раз находят возможность выделить какие-то средства для украинцев, подобные гуманитарные конвои с этой области едут в Украину не впервые.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что количество переселенцев, желающих остаться жить в Польше навсегда растет с каждым днем. В Катовице, например, число таких беженцев уже превысило отметку в 25% от всех беженцев, заехавшим в этот город после начала войны.

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