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Очередные гуманитарные конвои отправятся с Польши в Украину: помощь получат не все

Гуманитарные конвои побывают лишь в четырех регионах Украины - Днепропетровской, Житомирской, Донецкой и Хмельницкой областях

сегодня, 11:31
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Вчера, 28 ноября состоялось собрание руководства Куявско-Поморского воеводства. В рамках заседания члены областного самоуправления активно обсуждали постоянно накаляющуюся ситуацию в Украине, в частности были оговорены всевозможные варианты по предоставлению гуманитарной помощи некоторым из регионов.

Очередные гуманитарные конвои отправятся с Польши в Украину: помощь получат не все

фото тематическое, из открытых источников

Согласно официальным данным, передает издание Wyborcza, областное собрание не прошло бесследно, ведь по его итогам было принято решение о выделении 300 тысяч злотых на закупку необходимых приспособлений, техники и других вещей, необходимых украинцам для ежедневного существования. В частности, говориться в сообщении, областные власти передадут Украине электрогенераторы, спальные мешки, продукты питания, перевязочные материалы и лекарства.

Также известно, что гуманитарные конвои, которые в скором времени отправятся в Украину, побывают лишь в четырех регионах — Днепропетровской, Житомирской, Донецкой и Хмельницкой областях.

В данном контексте стоит отметить, что помимо помощи, которую Польша направляла в Украину на государственном уровне, подобные инициативы поддерживают и ее областные центры. Так, к примеру, Куявско-Поморское воеводство имеет собственный бюджет, которым имеет право распоряжаться, как сочтет правильным для блага своего региона. После начала российско-украинской страны власти данного воеводства уже не в первый раз находят возможность выделить какие-то средства для украинцев, подобные гуманитарные конвои с этой области едут в Украину не впервые.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что количество переселенцев, желающих остаться жить в Польше навсегда растет с каждым днем. В Катовице, например, число таких беженцев уже превысило отметку в 25% от всех беженцев, заехавшим в этот город после начала войны. 



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Источник: https://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,29196795,kujawsko-pomorskie-z-pomoca-humanitarna-dla-czterech-ukrainskich.html?_ga=2.6320562.1011791322.1669653879-299088472.1667395130
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