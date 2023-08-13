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Одна из главных стран-союзниц Украины чувствует усталость от войны: что известно

Между Польшей и Украиной растет напряженность

сегодня, 19:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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С начала полномасштабного вторжения РФ Польша стала одним из самых главных союзников Украины. Но, несмотря на это, страна сегодня стала чувствовать усталость от войны. Об этом пишет The Washington Post.

Одна из главных стран-союзниц Украины чувствует усталость от войны: что известно

Владимир Зеленский и Анджей Дуда (фото из открытых источников)

В материале говорится, что на прошлой неделе возникло недоразумение между польскими и украинскими официальными должностными лицами. Это произошло после того, как советник по внешней политике польского президента Марчин Пшидач заявил, что Украина должна "начать ценить ту роль, которую Польша сыграла в последние месяцы и годы".


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Это заявление прозвучало на фоне проблем между странами по экспорту зерна из Украины в Польшу, когда украинский премьер Шмигаль назвал действия Польши "недружественными и популистскими".

"Украина действительно получила большую поддержку со стороны Польши. Сегодня важнее всего защитить интересы польского фермера", — сказал Пшидач.

1 августа после комментариев Пшидача МИД Украины вызвала посла Польши Бартоша Чихоцкого для обсуждения. Польская сторона в ответ вызвала украинского посла Василия Зварыча для подобного разговора.

Журналисты издания пишут, что этот спор еще больше усложнил ситуацию. Ведь сегодня Украина пытается согласовать свои неотложные потребности с потребностями соседей, сторонников и союзников. Но такие разногласия, как пишут авторы издания, только в пользу, прежде всего, России.

"Напряжение также указывает на истощение и расшатанные нервы, потому что вторжение РФ приближается к 18-месячной отметке, что вызывает тревогу у некоторых наблюдателей", — говорится в статье.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Дуда рассказал, при каких условиях Польша введет свои войска в Украину.



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