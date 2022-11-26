Одно из воеводств Польши закупило для Украины машины скорой помощи и электрогенераторы: детали

Поморское воеводство Польши выделило из своего бюджета деньги на покупку 10-ти электрогенераторов и двух машин скорой помощи, которые уже отправились в украинскую Одессу. По имеющимся данным, приобретенные генераторы будут использоваться в так называемых "зонах выживания", которые были созданы после массовых российских атак по энергосети Украины. Машины скорой помощи, в свою очередь, будут отданы в одну из поликлиник города.

Генераторы, из открытых источников

В рамках пресс-конференции, которая состоялась перед отправкой гуманитарной колонны, маршал Мечислав Струк отметил, что электрогенераторы были приобретены по решению советников областного собрания. Струк подчеркнул, что всего из бюджета воеводства было выделено 100 тысяч злотых, их хватило на покупку 10 генераторов.

"К выбору генераторов мы подошли очень ответственно, все они соответствуют требованиям и спецификациям, которые были переданы нам украинской стороной", — добавил Струк.

Электрогенераторы, пишет издание Wyborcza, будут использоваться в "зонах выживания" — палатках, где всегда должно быть электричество. Его бесперебойное наличие круглые сутки позволит всем без исключения гражданам зарядить свой телефон или, к примеру, приготовить при необходимости еду. Отмечается, что сейчас подобных "зон выживания" по всей Украине очень много, связано это с систематическим отключением электроэнергии и массовым атакам России по энергоблокам.

"Мы продолжим поддерживать Украину. Когда бандитская Россия поняла, что проигрывает, начала подло разрушать электросеть Украины, из-за чего у значительного числа жителей нет ни света, ни тепла. Одесская область, куда отправились генераторы, много лет является регионом-партнером Поморского воеводства, поэтому мы сочли своим долгом помочь ей", — подытожил маршал.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинских переселенцев в Польше переселили в изоляторы для больных ковидом.

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