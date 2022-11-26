logo

BTC/USD

16520.31

ETH/USD

1211.00

LTC/USD

76.51

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Одно из воеводств Польши закупило для Украины машины скорой помощи и электрогенераторы: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Одно из воеводств Польши закупило для Украины машины скорой помощи и электрогенераторы: детали

На приобретение генераторов из местного бюджета было выделено 100 тысяч злотых (более 750 тысяч гривен)

сегодня, 17:16
Поделитесь публикацией:
Автор:

Vitalii Rozkariaka

Поморское воеводство Польши выделило из своего бюджета деньги на покупку 10-ти электрогенераторов и двух машин скорой помощи, которые уже отправились в украинскую Одессу. По имеющимся данным, приобретенные генераторы будут использоваться в так называемых "зонах выживания", которые были созданы после массовых российских атак по энергосети Украины. Машины скорой помощи, в свою очередь, будут отданы в одну из поликлиник города.

Одно из воеводств Польши закупило для Украины машины скорой помощи и электрогенераторы: детали

Генераторы, из открытых источников

В рамках пресс-конференции, которая состоялась перед отправкой гуманитарной колонны, маршал Мечислав Струк отметил, что электрогенераторы были приобретены по решению советников областного собрания. Струк подчеркнул, что всего из бюджета воеводства было выделено 100 тысяч злотых, их хватило на покупку 10 генераторов.

"К выбору генераторов мы подошли очень ответственно, все они соответствуют требованиям и спецификациям, которые были переданы нам украинской стороной", — добавил Струк.

Одно из воеводств Польши закупило для Украины машины скорой помощи и электрогенераторы: детали - фото 2
Одно из воеводств Польши закупило для Украины машины скорой помощи и электрогенераторы: детали - фото 3
Одно из воеводств Польши закупило для Украины машины скорой помощи и электрогенераторы: детали - фото 4
Одно из воеводств Польши закупило для Украины машины скорой помощи и электрогенераторы: детали - фото 5
Одно из воеводств Польши закупило для Украины машины скорой помощи и электрогенераторы: детали - фото 6

Электрогенераторы, пишет издание Wyborcza, будут использоваться в "зонах выживания" — палатках, где всегда должно быть электричество. Его бесперебойное наличие круглые сутки позволит всем без исключения гражданам зарядить свой телефон или, к примеру, приготовить при необходимости еду. Отмечается, что сейчас подобных "зон выживания" по всей Украине очень много, связано это с систематическим отключением электроэнергии и массовым атакам России по энергоблокам.  

"Мы продолжим поддерживать Украину. Когда бандитская Россия поняла, что проигрывает, начала подло разрушать электросеть Украины, из-за чего у значительного числа жителей нет ни света, ни тепла. Одесская область, куда отправились генераторы, много лет является регионом-партнером Поморского воеводства, поэтому мы сочли своим долгом помочь ей", — подытожил маршал.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинских переселенцев в Польше переселили в изоляторы для больных ковидом.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,29179400,pomorskie-wsparcie-dla-stref-przetrwania-w-ukrainie.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!