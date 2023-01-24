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«Он активно поддерживал Украину и украинцев»: в польском Вроцлаве умер руководитель известного предприятия

В 2022 году СМИ начали писать о появлении в городе новых «трамваев дружбы». Их покрасили в желто-голубые цвета, а на каждом из них была размещены надписи: «Солидарны с Украиной», «Защитникам Украины», «Мы едины»

сегодня, 17:04
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

На днях ведущие издания Польши одни за другими начали публиковать новость о преждевременной смерти руководителя автотранспортного предприятия "MPW Wrocław" Кшиштофа Балавейдера. Мужчина скончался на 44 году жизни.

«Он активно поддерживал Украину и украинцев»: в польском Вроцлаве умер руководитель известного предприятия

фото тематическое, из открытых источников

Балавейдер во время руководства главной автотранспортной компанией Вроцлава, успел зарекомендовать себя как настоящего профессионала, человека с большим сердцем и открытой душой. Он, как и миллионы его соотечественников не остался равнодушным к российскому вторжению в Украину. Мужчина активно поддерживал всевозможные инициативы по оказанию помощи как самой Украине, так и всем беженцам, вынужденно покинувшим свою страну из-за военного конфликта.

По решению Балавейдера во Вроцлаве на всех трамваях и автобусах появились украинские флаги. Таким образом мужчина хотел выразить солидарность и поддержку Украине. В 2022 году СМИ начали писать о появлении в городе новых "трамваев дружбы". Их покрасили в желто-голубые цвета, а на каждом из них была размещены надписи: "Солидарны с Украиной", "Защитникам Украины", "Мы едины" и так далее. Данные трамваи, к слову, до сих пор активно курсируют Вроцлавом.

Издание "Комментарии" соболезнует родным, близким и коллегам Кшиштофа Балавейдера в связи с его преждевременным уходом из жизни.

Напомним, ранее мы сообщали, что из Польши отправились очередные гуманитарные конвои в Украину. В этот раз помощь "поехала" в прифронтовые города — Бахмут и Краматорск. В "посылках" из дружественной Польши находились теплые вещи, необходимая экипировка, продукты питания и техника. 



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Источник: Comments.ua
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