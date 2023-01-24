«Он активно поддерживал Украину и украинцев»: в польском Вроцлаве умер руководитель известного предприятия

На днях ведущие издания Польши одни за другими начали публиковать новость о преждевременной смерти руководителя автотранспортного предприятия "MPW Wrocław" Кшиштофа Балавейдера. Мужчина скончался на 44 году жизни.

фото тематическое, из открытых источников

Балавейдер во время руководства главной автотранспортной компанией Вроцлава, успел зарекомендовать себя как настоящего профессионала, человека с большим сердцем и открытой душой. Он, как и миллионы его соотечественников не остался равнодушным к российскому вторжению в Украину. Мужчина активно поддерживал всевозможные инициативы по оказанию помощи как самой Украине, так и всем беженцам, вынужденно покинувшим свою страну из-за военного конфликта.

По решению Балавейдера во Вроцлаве на всех трамваях и автобусах появились украинские флаги. Таким образом мужчина хотел выразить солидарность и поддержку Украине. В 2022 году СМИ начали писать о появлении в городе новых "трамваев дружбы". Их покрасили в желто-голубые цвета, а на каждом из них была размещены надписи: "Солидарны с Украиной", "Защитникам Украины", "Мы едины" и так далее. Данные трамваи, к слову, до сих пор активно курсируют Вроцлавом.

Издание "Комментарии" соболезнует родным, близким и коллегам Кшиштофа Балавейдера в связи с его преждевременным уходом из жизни.

Напомним, ранее мы сообщали, что из Польши отправились очередные гуманитарные конвои в Украину. В этот раз помощь "поехала" в прифронтовые города — Бахмут и Краматорск. В "посылках" из дружественной Польши находились теплые вещи, необходимая экипировка, продукты питания и техника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!