logo

BTC/USD

27077.92

ETH/USD

1634.27

LTC/USD

66.57

USD/UAH

38.30

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Опасный утопающий: Дуда дерзко высказался об Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Опасный утопающий: Дуда дерзко высказался об Украине

Было бы хорошо, чтобы Украина помнила, что получает помощь от Польши, заявил президент

сегодня, 08:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с тонущим человеком, который может причинить вред тому, кто его спасает. Как передает портал "Комментарии", такое заявление польский лидер сделал на брифинге для польских СМИ, реагируя на ситуацию вокруг экспорта украинского зерна.

Опасный утопающий: Дуда дерзко высказался об Украине

Анджей Дуда. Фото: из открытых источников

Также Анджей Дуда заявил, что планировал встретиться с Владимиром Зеленским, но не смог из-за задержек в графике его выступлений на Генассамблее. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы имеем дело с чем-то вроде утопающего. Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего, знает, что утопающий невероятно опасен, что он может вытащить себя на глубину. Он обладает немыслимой силой, обусловленной личным страхом, воздействием адреналина, и может просто утопить спасателя. Говорят, что утопающий хватается за соломинку, и действительно, утопающий хватается за все, что может", — заявил Дуда.

По его словам, Украина находится под российским ударом и "хватается за все, что может". "Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно обижаться. Нужно ли действовать так, чтобы обезопасить себя от вреда, причиненного тонущим человеком? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от вреда, причиняемого утопающим, потому что если утопающий приведет к вреду и утопит нас, ему не помогут", — добавил польский президент.

Отметим, ранее многие эксперты в Украине считали, что разногласия Киева и Варшавы по экспорту зерна удастся преодолеть после личной встречи президентов двух стран в Нью-Йорке, но как стало позже известно, встреча Дуды с Зеленским так и не состоялась.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/gospodarka/news-duda-o-zbozu-ukraina-jest-jak-tonacy-ktory-chwyta-sie-wszyst,nId,7035500#crp_state=1
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 08:22

Прозріння настає! Це тільки початок. Цей потопаючий не соломинку шукає, цей розкрадач шукає коштовні речі за які можна вчепитись в останній момент. Виховали нахабного ледаря розкрадача. Це і є агресивна неонацистська ментальність.

Ермаков

сегодня, 08:19

Отношения между странами должны быть взвешенными и не категоричными, вместе решать проблемы и не показывать свое Я главным. Нужно находить консенсус.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!