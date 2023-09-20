Опасный утопающий: Дуда дерзко высказался об Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с тонущим человеком, который может причинить вред тому, кто его спасает. Как передает портал "Комментарии", такое заявление польский лидер сделал на брифинге для польских СМИ, реагируя на ситуацию вокруг экспорта украинского зерна.
Анджей Дуда. Фото: из открытых источников
Также Анджей Дуда заявил, что планировал встретиться с Владимиром Зеленским, но не смог из-за задержек в графике его выступлений на Генассамблее.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, Украина находится под российским ударом и "хватается за все, что может". "Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно обижаться. Нужно ли действовать так, чтобы обезопасить себя от вреда, причиненного тонущим человеком? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от вреда, причиняемого утопающим, потому что если утопающий приведет к вреду и утопит нас, ему не помогут", — добавил польский президент.
Отметим, ранее многие эксперты в Украине считали, что разногласия Киева и Варшавы по экспорту зерна удастся преодолеть после личной встречи президентов двух стран в Нью-Йорке, но как стало позже известно, встреча Дуды с Зеленским так и не состоялась.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 08:22
Прозріння настає! Це тільки початок. Цей потопаючий не соломинку шукає, цей розкрадач шукає коштовні речі за які можна вчепитись в останній момент. Виховали нахабного ледаря розкрадача. Це і є агресивна неонацистська ментальність.
Ермаков
сегодня, 08:19
Отношения между странами должны быть взвешенными и не категоричными, вместе решать проблемы и не показывать свое Я главным. Нужно находить консенсус.