Опасный утопающий: Дуда дерзко высказался об Украине

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с тонущим человеком, который может причинить вред тому, кто его спасает. Как передает портал "Комментарии", такое заявление польский лидер сделал на брифинге для польских СМИ, реагируя на ситуацию вокруг экспорта украинского зерна.

Анджей Дуда. Фото: из открытых источников

Также Анджей Дуда заявил, что планировал встретиться с Владимиром Зеленским, но не смог из-за задержек в графике его выступлений на Генассамблее.

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"Мы имеем дело с чем-то вроде утопающего. Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего, знает, что утопающий невероятно опасен, что он может вытащить себя на глубину. Он обладает немыслимой силой, обусловленной личным страхом, воздействием адреналина, и может просто утопить спасателя. Говорят, что утопающий хватается за соломинку, и действительно, утопающий хватается за все, что может", — заявил Дуда.

По его словам, Украина находится под российским ударом и "хватается за все, что может". "Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно обижаться. Нужно ли действовать так, чтобы обезопасить себя от вреда, причиненного тонущим человеком? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от вреда, причиняемого утопающим, потому что если утопающий приведет к вреду и утопит нас, ему не помогут", — добавил польский президент.



Отметим, ранее многие эксперты в Украине считали, что разногласия Киева и Варшавы по экспорту зерна удастся преодолеть после личной встречи президентов двух стран в Нью-Йорке, но как стало позже известно, встреча Дуды с Зеленским так и не состоялась.



