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"Определитесь уже раз и навсегда": в Польше жестко разнесли имперские претензии России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал имперские стремления Москвы реальной угрозой соседним государствам и призвал россиян наконец признать, где кончается территория РФ

25 августа 2026, 08:55
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Клименко Елена

Россия должна отказаться от имперских амбиций и раз и навсегда определить пределы собственного государства, поскольку его постоянное стремление захватывать территории соседей представляет реальную угрозу для Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Определитесь уже раз и навсегда": в Польше жестко разнесли имперские претензии России

Фото: из открытых источников

По его словам, проблема, с которой десятилетиями сталкиваются Польша, Украина и другие соседи РФ, заключается не только в авторитарном характере российских властей. Значительно более опасной Сикорский назвал имперскую государственную доктрину Москвы, которая предусматривает доминирование над другими народами.

"Проблема, которую мы, поляки и украинцы, имеем с Россией, — это российская государственная доктрина, которая является не только авторитарной, но и имперской. Она все еще предполагает господство над другими народами. Мы не можем с этим согласиться", — заявил Сикорский.

Глава польской дипломатии подчеркнул, что Россия на протяжении веков проводила экспансионистскую политику, захватывая новые территории и создавая угрозы соседним государствам. По его мнению, Москва должна наконец признать существующие границы.

"Россияне должны раз и навсегда определить, где заканчивается Россия. Нация, которая имеет крупнейшее государство в мире и одновременно постоянно стремится завоевывать территории других стран, есть чем-то вроде аномалии", — подчеркнул он.

Сикорский также отреагировал на обвинение российской дипломатии в русофобии. По его словам, опасения по поводу действий Москвы нельзя называть иррациональными, учитывая ее политику в отношении соседей.  

"Страх перед Россией не является иррациональным, потому что Россия действительно угрожает своим соседям", — подчеркнул польский министр.

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