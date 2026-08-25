"Визначтеся вже раз і назавжди": у Польщі жорстко рознесли імперські претензії Росії

Росія повинна відмовитися від імперських амбіцій та раз і назавжди визначити межі власної держави, оскільки її постійне прагнення захоплювати території сусідів становить реальну загрозу для Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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За його словами, проблема, з якою десятиліттями стикаються Польща, Україна та інші сусіди РФ, полягає не лише в авторитарному характері російської влади. Значно небезпечнішою Сікорський назвав імперську державну доктрину Москви, яка передбачає домінування над іншими народами.

"Проблема, яку ми, поляки та українці, маємо з Росією, — це російська державна доктрина, яка є не лише авторитарною, а й імперською. Вона все ще передбачає панування над іншими народами. Ми не можемо з цим погодитися", — заявив Сікорський.

Глава польської дипломатії наголосив, що Росія протягом століть проводила експансіоністську політику, захоплюючи нові території та створюючи загрози сусіднім державам. На його думку, Москва має нарешті визнати існуючі кордони.

"Росіяни повинні раз і назавжди визначити, де закінчується Росія. Нація, яка має найбільшу державу у світі та водночас постійно прагне завойовувати території інших країн, є чимось на зразок аномалії", — наголосив він.

Сікорський також відреагував на звинувачення російської дипломатії в "русофобії". За його словами, побоювання щодо дій Москви не можна називати ірраціональними, враховуючи її політику щодо сусідів.

"Страх перед Росією не є ірраціональним, бо Росія насправді загрожує своїм сусідам", — підкреслив польський міністр.

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