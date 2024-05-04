Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна не будет публично озвучивать свою позицию по поводу возможной отправки войск в Украину.

Польша остается союзником Украины. Фото из открытых источников

"Мы не будем раскрывать наши карты. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать", – сказал Радослав Сикорский.

Комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он не исключает отправки западных войск в Украину, польский министр иностранных дел заявил, что правильно поставить Путина в ситуацию, когда он не уверен, что Запад будет делать, вместо того, чтобы заранее исключать определенные варианты развитию событий.

При этом Радослав Сикорский сообщил, что Польша – едва ли не единственный член НАТО, тратящий на оборону 4% ВВП.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сейчас у России недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области. "Идут активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано. Для открытия новой линии фронта российская армия должна сосредоточить группировки не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления в РФ нет", — сказал глава. ОВА.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжат продвижение на фронте в ближайшее время, но разгром украинских сил маловероятен. По оценке американского чиновника, который общался с NYT, Россия продолжит добывать незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая, которое для Москвы имеет символическое значение. Однако, по его словам, военные США считают, что "украинские военные не будут разгромлены вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".

