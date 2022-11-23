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«Пандемия и война сильно на нас повлияли», - поляки стали чаще обращаться к психиатрам

В данный момент в Польше функционирует 59 Центров психологической помощи

23 ноября 2022, 22:31
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

В 2018 году в Польше стартовала программа по реформированию психиатрии. Специально для этого Министерством здравоохранения были предприняты меры по созданию специальных Центров психологического здоровья по всей стране. В декабре этого года данный пилотный проект должен был завершиться, однако статистические данные посещений этих самых центров шокировали Минздрав. Оказалось, за последние пару лет количество поляков, нуждающихся в совете специалиста, существенно выросло, поэтому чиновники решили не замораживать программу, а наоборот – продлить работу Центров психологического здоровья еще на год. 

«Пандемия и война сильно на нас повлияли», - поляки стали чаще обращаться к психиатрам

фото тематическое, из открытых источников

"Центры психологической помощи в Польше сейчас, как грибы после дождя – их очень много. И дело совсем даже не в поддержке правительства, дело как раз-таки в высоком спросе со стороны клиентов. Видимо, пандемия коронавируса и начало войны в Украине слишком сильно на нас всех повлияли", — рассказывает изданию Wyborcza один из практикующих психиатров. 

Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Польше насчитываться порядка 59 действующих Центров психологической помощи. И это далеко не предел, так как в процессе открытия находиться еще 26 объектов. 

Пилотная программа начала развиваться не по дням, а по часам, отмечают в Министерстве здравоохранения, ведь в данный момент на рассмотрении у чиновников находиться почти 100 заявок на открытие Центров психологической помощи в разных регионах Польши. Среди них – 13 заявок подано от действующих центров, они хотят внести корректировки в перечень предоставляемых услуг, иными словами расширить его. 

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше стартовала акция по сбору средств на покупку медицинских вертолетов для эвакуации раненых украинских солдат.  




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Источник: https://wyborcza.pl/7,82983,29172912,polacy-ruszyli-do-centrow-zdrowia-psychicznego-dlaczego-sa.html
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