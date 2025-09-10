logo

Паника в Польше из-за таки РФ: в стране начали закрывать один за одним аэропорты

Польша закрыла аэропорты в Люблине, Жешуве и Варшаве из-за "незапланированной военной активности"

10 сентября 2025, 07:18
В ночь на 10 сентября во время массированной российской атаки на Украину, Польша закрыла международные аэропорты "Жешув-Ясенка", "Люблин" и оба аэропорта в Варшаве из-за "незапланированной военной активности". Как передает портал "Комментарии", об этом говорилось в экстренном сообщении авиаперсонала (NOTAM).

Паника в Польше из-за таки РФ: в стране начали закрывать один за одним аэропорты

Аэропорт "Жешув-Ясенка". Фото: из открытых источников

"Из-за незапланированной военной активности, связанной с обеспечением государственной безопасности", – говорилось в сообщении.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что "активировало все необходимые процедуры", чтобы обеспечить защиту воздушного пространства.

Позже аналогичное сообщение пришло в отношении аэропортов Люблина и Варшавы.

Отметим, Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны и призвало людей до завершения военной операции оставаться дома. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОК ЗСП в соцсети Х.

"Обратите внимание, что во время сегодняшнего нападения Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, наше воздушное пространство неоднократно нарушалось объектами типа беспилотник", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — конгрессмен, представляющий Республиканскую партию и являющийся членом комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские ударные дроны атаковали Польшу и призвал президента Дональда Трампа принять жесткие санкции против России и усилить военную поддержку Украины. Об этом Уилсон написал у себя в соцсети Х.




