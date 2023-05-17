Передаст ли Польша истребители F-16 Украине: Дуда снял интригу в вопросе

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Кравцев Сергей
Польша готова и в дальнейшем передавать Украине истребители МиГ-29, однако не готова отдать F-16, поскольку их у страны не так много. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в Рейкьявике, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "wPolityce".
Анджей Дуда. Фото из открытых источников
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В то же время Дуда заверил в готовности к дальнейшей передаче Украине самолетов МиГ-29.
Стоит напомнить, 17 мая премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16.
В вечернем обращении во вторник президент Владимир Зеленский объявил, что Великобритания и Нидерланды, а также Франция присоединились к так называемой "коалиции истребителей".
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