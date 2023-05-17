Передаст ли Польша истребители F-16 Украине: Дуда снял интригу в вопросе

Польша готова и в дальнейшем передавать Украине истребители МиГ-29, однако не готова отдать F-16, поскольку их у страны не так много. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в Рейкьявике, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "wPolityce".

Анджей Дуда. Фото из открытых источников

"Мы имеем относительно очень небольшое количество самолетов F-16. Мы готовы поддержать процесс подготовки украинских пилотов – я обсуждал это с премьер-министром, министром национальной обороны некоторое время назад. Но то количество самолетов F-16, которое у нас есть, не позволяет нам сегодня говорить о том, чтобы передать Украине какую-то часть из них", – заявил польский президент.

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В то же время Дуда заверил в готовности к дальнейшей передаче Украине самолетов МиГ-29.

Стоит напомнить, 17 мая премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16.

В вечернем обращении во вторник президент Владимир Зеленский объявил, что Великобритания и Нидерланды, а также Франция присоединились к так называемой "коалиции истребителей".

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