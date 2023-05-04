Мир находится в переломном моменте: Байден сделал заявление о войне в Украине

Украинские военные выполняют колоссальную работу. И именно поэтому сегодня мир находится в переломном моменте, а все принятые решения будут определять, как он будет выглядеть в будущем. Об этом заявил президент США Джо Байден на приеме с американскими военачальниками, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Должен вам признаться, я был немного удивлен тем, насколько храбры, насколько удивительно храбры не только военные, но и украинский народ. Они просто делают невероятную работу. И это благодаря вам", — заявил президент США.

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Джо Байден добавил, Америка и мир находятся в переломном моменте. Все решения, принятые несколько лет назад, а также те, которые будут приняты в будущем – определят, как мир будет выглядеть в последующие десятилетия.

"Итак, на кону стоит большое дело. Очень многое поставлено на карту", — подчеркнул Джо Байден.

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