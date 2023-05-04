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Мир находится в переломном моменте: Байден сделал заявление о войне в Украине

Джо Байден заявил, что украинская армия делает невероятные вещи, отбивая атаки российских захватчиков и освобождая свою территорию

сегодня, 12:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские военные выполняют колоссальную работу. И именно поэтому сегодня мир находится в переломном моменте, а все принятые решения будут определять, как он будет выглядеть в будущем. Об этом заявил президент США Джо Байден на приеме с американскими военачальниками, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Мир находится в переломном моменте: Байден сделал заявление о войне в Украине

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Должен вам признаться, я был немного удивлен тем, насколько храбры, насколько удивительно храбры не только военные, но и украинский народ. Они просто делают невероятную работу. И это благодаря вам", — заявил президент США.


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Джо Байден добавил, Америка и мир находятся в переломном моменте. Все решения, принятые несколько лет назад, а также те, которые будут приняты в будущем – определят, как мир будет выглядеть в последующие десятилетия.

"Итак, на кону стоит большое дело. Очень многое поставлено на карту", — подчеркнул Джо Байден.

Читайте также на портале "Комментарии" — последний месяц весны начался для Украины с российских ракетных ударов и дроновых атак. В свою очередь, Украина продолжает подготовку к контрнаступлению. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали происходящее, а также спрогнозировали, чего ожидать в обозримом будущем в ракурсе российско-украинской войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – что можно сказать о китайской линии поведения в ракурсе российско-украинской войны. Изменилась ли она после мартовского визита Си Цзиньпиня в Москву и его апрельского созвона с Киевом? Следует ли считать поддержку Китаем резолюции Генассамблеи Организации Объединенный Наций о сотрудничестве между ООН и Советом Европы, где Россию прямым текстом называют агрессором) неким кардинальным шагом и сигналом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/05/03/remarks-by-president-biden-at-dinner-for-combatant-commanders/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:23

Нарешті маразм Байден визнав, що переломним моментом стане прихід республіканців. Саме їх рішення будуть визначальними. Як і завжди. Демократи США створювали конфлікти і шкоду по світу, а республіканці потім вирішували.


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